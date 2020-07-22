Водителя, сбившего насмерть новосибирского журналиста, отправили в колонию после отказа платить компенсацию

Напомним, 30 марта 2020 года автомобиль Mercedes-Benz E-Class сбил Лучанского, когда тот вышел из трамвая на улице Богдана Хмельницкого. За рулем находился 27-летний Никита Лазьков.

Экспертиза показала, что в крови водителя было наркотическое вещество. Примечательно, что о таком опьянении стало известно спустя два месяца после ДТП — обычно экспертиза занимает не больше 10 дней.

В среду, 22 июля, суд огласил приговор Лазькову — признали виновным и на 6,5 лет отправили в колонию общего режима.

Кроме того, водитель должен выплатить семье Лучанского 1,5 млн рублей. Стоит отметить, что ранее он отказался платить моральную компенсацию в размере 5 млн рублей.

Лазьков в своем последнем слове попросил прощения у семьи Лучанского и его близких.

«Еще раз прошу у вас прощения. Я понимаю, что время не вернуть и ничего по-другому не сделать. Я сожалею, извиняюсь перед вами, перед всеми вашими родственниками и перед всей вашей семьей. Я очень сильно раскаиваюсь из-за этого. Прошу у вас прощения еще раз», — сказал молодой человек.

Прокурор попросила для обвиняемого 8 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также компенсацию морального вреда для семьи погибшего в 4 млн рублей — таким образом суд «снизил» срок и компенсацию, но не согласился «с поселением» .