Водные процедуры и модельная стрижка. Груминг-салоны краевой столицы, где прихорашивают собак и кошек

Если кошка с собакой не хотят стричься дома, то можно отвести их к зоопарикмахеру. Altapress.ru сделал подборку барнаульских груминг-салонов, в которых лохматых питомцев превращают в ухоженных и элегантных.

«Ваш добрый доктор»

В клинике «Ваш добрый доктор» приводят в порядок котов и маленьких собачек — шпицев, йоркширских терьеров и пуделей. Груминг стоит от 800 рублей, а подстригание когтей — от 150 рублей. Кстати, здесь не отказываются от «проблемных» питомцев, которые проявляют агрессию и не любят гигиенические процедуры.

Кроме того, пушистым клиентам предлагают чистку зубов (от 500 рублей), купирование хвоста (от 300 рублей) и прочие процедуры — от инъекций до удаления пупочной грыжи.

Адрес: ул. Антона Петрова, 222а

Ножницы. Портной. ССО.

«Лака Лака»

Четвероногим посетителям «Лака Лака» доступны несколько «пакетов» процедур: «Комплекс», «Гигиена» и «Лайт-уход». Последний включает в себя стрижку и шлифовку когтей, чистку параанальных желез, купание с профессиональном косметикой, сушку феном и вычесывание колтунов.

Для йоркширского терьера, шпица, китайской хохлатой собаки, чихуахуа и папильона это стоит 600 рублей; для японского хина, пекинеса, мопса, мальтийской болонки и ши-тцу — 700 рублей; для малого пуделя — 900 рублей; а для русского черного терьера, ньюфауленда и большого швейцарского зенненхунда — 3 тыс. рублей.

Адрес: ул. Малахова, 111

Кошки и собаки. СС0

«Зубохвост»

В «Зубохвосте» проводят гигиеническую стрижку кошек под наркозом (за 2 тыс. рублей в клинике и за 3 тыс. рублей на дому), санацию (промывку. — Прим. ред.) ушей (за 250 рублей) и паранальных желез (за 500 рублей). Также в ассортимент услуг входят лечение гнойных ран (1,5−2 тыс. рублей) и частичный груминг по медицинским показаниям (300−500 рублей).

Адрес: ул. Максима Горького, 41

OhMyPet

В OhMyPet стрижка, уход за когтями и чистка ушей для кошки стоят 1,4 тыс. рублей. Столько же в салоне берут за груминг «йорка» и шпица. А вот крупных собак «звериные» парикмахеры принимают за оплату от 2 тыс. рублей.

А еще в зоостудии обучают на грумера. Курс длится 10 дней, а ценник на него — 39 тыс. рублей. «В дальнейшем можно устроиться к нам на работу», — подчеркивают в OhMyPet.

Адрес: ул. Взлетная, 71

Отключение воды. Собака. СС0

«Хатико»

В «Хатико» питомцев обязательно моют и стригут. Но есть и необычная процедура — выщипывание волос из ушей.

«Мы осторожно тянем шерсть из собачьего уха. Считается, что так в нем будет циркулировать больше воздуха. Это предотвратит скопление лишней влаги и развитие инфекций», — рассказывает грумер салона.

Цены здесь предоставляют по запросу.

Адрес: ул. Солнечная Поляна, 26а