Укладка, стрижка и завивка… шерсти. А еще маникюр коготков и чистка ушей. Да, домашние питомцы так же, как и их хозяева, нуждаются в услугах стилистов, или грумеров. О том, зачем собаки и кошки посещают салон красоты и дорого ли иметь самый пушистый хвостик в городе, — в материале altapress.ru

Моем , моем чисто-чисто

Груминг — это комплекс процедур по уходу за внешним видом питомца, чаще всего собаки или кошки. Некоторые люди нередко удивляются, узнав о существовании профессии грумера, и задаются вопросом: «Зачем наводить красоту собаке? Ей же все равно». Однако зоостилисты утверждают, что подобные услуги носят не только косметический, но и практический характер.

Дарья Гавертовская,

грумер собственного салона:

Груминг — это не только поддержание красивого внешнего вида питомца, но и выполнение ряда гигиенических процедур. Например, мы стрижем животным когти, чтобы они не вросли в подушечку лапы и не причиняли боли при ходьбе. Чистим им ушки для предотвращения инфекционных заболеваний. Вычесываем колтуны и старую шерсть, чтобы не дать коже запреть. В результате у хвостатого не только ухоженная внешность, но и хорошее здоровье.

Собака Из личного архива Дарьи Гавертовской

Услуги грумеров в Барнауле: Стрижка когтей Чистка ушей, выщипывание волос из ушей Тщательное вычесывание шерсти (экспресс-линька), расчесывание колтунов Стрижка по породе или тримминг (выщипывание старой шерсти) Чистка параанальных желез Уход за глазами (удаление слезных дорожек специальной косметикой) Мытье с применением профессиональной косметики, такой как базовый профессиональный шампунь, шампунь по типу шерсти, кондиционер. При необходимости используются лечебные и профилактические моющие средства. Сушка компрессором. Чистка зубов.

Собакам такие процедуры необходимы как минимум раз в месяц. Это связано с тем, что «верные друзья человека» не могут самостоятельно почистить свою шерстку от грязи и им требуется регулярная стрижка. У некоторых пород шерсть растет на протяжении всей жизни. Например, у йоркширских терьеров она вырастает на 15−20 мм в месяц. Поэтому представители данной породы являются частыми посетителями зоостилистов.

Хозяевам кошек повезло больше. «Мурлыки» более самостоятельные, чем собаки, и могут обточить заострившиеся когти с помощью когтеточки (или, если вам не повезет, об удобный диван), вылизать шерсть и вымыть с помощью лап мордочку. Однако и они требуют ухода, в основном это вычесывание старой шерсти и стрижка.

По подсчетам салона «У меня лапки», собаки составляю 60% от общего числа клиентов, кошки — 40%.

Розовый хвостик и стразик на ушко

Различают несколько видов груминга. Самыми востребованными являются гигиенический и домашний. Первый включает комплекс процедур, направленных на соблюдение гигиены питомцем. Это уже перечисленные ранее чистка ушей, удаление колтунов из шерсти и принятие ванны.

Многие хозяева, желая избавить себя от такой работы, предоставляют уход за домашними животными зоостилистам. Сеанс гигиенического груминга различным породам хвостатых может быть необходим как раз в месяц, так и раз в полгода. Однако чем реже он проводится, тем хуже внешний вид вашего любимца.

Анастасия Сковрон,

хозяйка зоосалона «Хатико»:

Бывает, приносят питомца в ужасном состоянии, и у тебя сердце кровью обливается. Начинаешь разговаривать с хозяевами и понимаешь, что они тянули до последнего, пока не дошло до такого плачевного состояния. Мне приносили кошек, шерсть которых представляла сплошной колтун, и приходилось по миллиметру сбривать этот «валенок». В таком случае я стараюсь объяснить, что так делать нельзя, потому что животное может испытывать неудобства.

Собака Из личного архива Дарьи Гавертовской

Домашний груминг подразумевает работу над внешним видом, оптимальным для нахождения четвероногого в домашних условиях. Это короткая, но удобная стрижка когтей и экспресс-линька для предотвращения выпадения шерсти.

Вид выставочного груминга ценится у тех пушистых клиентов, которые принимают участие в выставках. Здесь мастеру важно сохранить естественную красоту питомца, например длинную шерсть йоркширского терьера. И не дай бог отрезать лишний клочок, смеются зоостилисты.

А если владелец хочет разнообразить внешность своего животного, то может воспользоваться услугами креативного груминга. Мастера могут покрасить хвост животного в разные цвета специальной краской, украсить ушки яркими стразами и даже подстричь кошку «под дракончика». Однако этот вид груминга мало востребован в нашем городе.

Кошка Предоставлено салоном «У меня Лапки»

Нелегкое дело зоостилиста

Несмотря на то, что зоостилисты работают с четвероногими, их нельзя приравнивать к ветеринарам, которые занимаются здоровьем домашних животных. Грумеры меняют в питомце только внешность и, даже если замечают какие-либо нарушения в его организме, не имеют права назначить ветпрепараты или процедуры.

Однако грумеры во время работы иногда сталкиваются с кожными инфекциями и другими заболеваниями у животных, причиной появления которых обычно являются невнимательность или легкомысленное отношение хозяина к своему подопечному.

Собака Из личного архива Дарьи Гавертовской

Ксения Цурканова,

грумер салона «У меня лапки»:

Было несколько случаев, когда мы обнаруживали во время работы заболевания у питомцев. На днях к нам на комплекс процедур приводили лабрадора, у которого в ушах оказалась кровь с гноем. А хозяин даже не догадывался об этом. Был также на сеансе шпиц, у которой в паху во время гигиенических процедур мы заметили большую болячку с налипшей грязью. Оказалось, что у собаки произошло отторжение шовного материала после стерилизации. И если бы они не пришли на груминг, то не смогли бы вовремя предотвратить заболевание.

Борьба с недовольным клиентом

Порой груминг бывает необходим питомцу, но нахождение животного в салоне красоты оказывается нежелательным. Одной из таких причин является противопоказание по здоровью.

Дарья Гавертовская,

грумер собственного салона:

Сеанс груминга противопоказан кошкам старше 9 лет. Также я не провожу такую процедуру, как маска для шерсти, собакам с хроническими заболеваниями.

Серьезной проблемой для зоостилиста может стать агрессивное поведение питомца. Бывает, действия грумера пушистый расценивает как угрозу и начать нападать: рычать, стараться укусить или поцарапать. Нередко после работы у специалистов можно заметить ранки и ссадины на руках. Если животное становится неуправляемым, грумер может отказаться от работы с ним.

Наиболее своенравными являются кошки, которые почти не подчиняются командам хозяев. По этой причине грумеры, чтобы обезопасить себя, перед сеансом всегда подстригают им когти. Собаки более послушны, однако и они могут начать «капризничать», чтобы вызвать жалость у своих хозяев.

Кошка Предоставлено салоном «У меня Лапки»

Нельзя обойтись без любви

Несмотря на трудности работы, многие люди идут учиться на зоостилиста, кто следуя за своей мечтой, а кто и за выгодой.

Дарью Гавертовскую и Анастасию Сковрон в груминг привела большая любовь к животным. Дарья долгое время увлекалась лошадьми, но противопоказания по здоровью не позволили ей продолжить заниматься верховой ездой. Тогда она начала искать дело, связанное с хвостатыми и четвероногими, и попала на курсы школы груминга в Новосибирске. После обучения девушка открыла собственный салон в Барнауле.

Собака Из личного архива Дарьи Гавертовской

Анастасия же с детства «подбирала котят и пристраивала их, делала будки для бездомных собак, спасала птичек, лягушек от хулиганов». Желание помогать животным привело ее на факультет ветеринарии в Алтайский государственный аграрный университет. Однако, по словам девушки, работа для нее оказалась тяжелой морально, так как ветеринары не всегда могут спасти животное. И тогда она решила попробовать себя в груминге. Анастасия окончила курсы школы зоостилистов в Санкт-Петербурге, а затем вернулась в Барнаул и открыла салон «Хатико».

Обучают грумингу на специальных курсах, которые есть как в крупных городах, таких как Новосибирск, Санкт-Петербург, так и в нашем городе, например в зоосалонах «Трейси» и «Светский лев».

Цены на курсы груминга в разных городах: 10-дневный курс салона «Светский лев», Барнаул — 35 тыс. руб; 16-дневный курс школы груминга Анны Шишкиной, Новосибирск — 65 тыс. руб; 20-дневный курс салона «Волшебный пес», Новосибирск — 40 тыс. руб.

Собака Предоставлено салоном «У меня Лапки»

Уровень груминга в Барнауле

На вопрос: «Развит ли груминг в Барнауле?» — зоостилисты дают разные ответы. Одни отмечают, что подобная деятельность достаточно распространена в городе. Действительно, по данным «2ГИС», в городе есть 36 организаций, занимающихся грумингом. А по запросу «Груминг в Барнауле» сайт «Яндекс.Услуги» выдает до 87 предпринимателей.

Другие же зоостилисты считают, что большое количество салонов в городе не является показателем высокого качества их услуг.

Ксения Цурканова,

грумер салона «У меня лапки»:

Несмотря на то, что людей в этой сфере деятельности достаточно много, не все они могут предоставить качественные услуги. Да, у низкоквалифицированных специалистов цены за сеанс гораздо ниже: они могут подстричь и за 500 рублей. Но эта стрижка и выглядеть будет на 500 рублей. Бывают случаи, когда после сеанса у такого стилиста люди приносят питомца в другой салон на повторную стрижку, так как предыдущая просто ужасна.

Собака Предоставлено салоном «У меня Лапки»

Вопросы цены

Цены на услуги грумера варьируются от количества предлагаемых процедур, породы и размера животного.

Стоимость комплекса для собак может начинаться от 600 рублей. Нередко такую цену устанавливают для мелких пород. Также можно встретить цену 1000 рублей.

Для кошек цены на услуги начинаются от 800−1000 рублей.

Также в стоимость услуг входят затраты зоостилистов, так как специальное оборудование стоит немалых денег. Одна бутылка профессионального шампуня может стоит 5000−7000 рублей, ножницы — от 3000 до 7000 рублей. А цена на машинку для стрижки доходит до 15000.