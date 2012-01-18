Водонаева резко ответила на критику Скабеевой, пристыдившую ее за «быдло с маткапиталом»

Блогер, актриса и телеведущая Алена Водонаева, которая накануне оказалась в центре скандала после своего высказывания по поводу материнского капитала, ответила в своем Instagram на нападки со стороны телеведущей Ольги Скабеевой.

Напомним, все началось с послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже за первого ребенка.

По мнению Водонаевой, массовая финансовая поддержка семей приведет к катастрофическим последствиям.

«Этот миллион рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», — ранее заявила Водонаева.

Такое мнение о маткапитале оказалось слишком популярным, поэтому на центральных каналах некоторые ведущие и эксперты принялись на примере Водонаевой обсуждать, какие ужасные и циничные люди живут на планете. Причем, не стесняясь в выражениях.

«Более-менее прилично прошел эфир на Первом канале. И я поняла это только после того, как вечером случился телемост „60 минут“ на „России 1“. Была удивлена, когда канал иллюстрировал новости обо мне исключительно фотографиями и видео из моих съемок для журнала Maxim. Почему, если у меня есть обнаженные фото, я не могу говорить о том, что происходит в стране, выражая свою гражданскую позицию? Что это за политическое ток-шоу, в котором 30 минут показывают мои обнаженные фото?» — возмутилась она.

Ольга Скабеева. скрин с трансляции «Россия 1»

Также звезду шоу-бизнеса возмутили слова ведущей шоу Ольги Скабеевой, которая говорила, что Водонаева работает на рынке в Тюмени.

«Обидно за сотрудниц тюменских рынков, я там не работала, но если бы работала, мне было бы неприятно. Если вас, Ольга, действительно заботят ценности моих 2 миллионов подписчиков, то меня очень беспокоят миллионы россиян, которые ежедневно смотрят на эту пропаганду агрессии и невежества. Единственное грубое слово, которое я использовала, и которое вызвало весь этот сыр-бор — „быдло“. И пока „кандидаты“, „депутаты“ и „профессора“ обсуждали это слово, я услышала столько гована и желчи, что мои хейтеры на их фоне курят в сторонке», — написала Водонаева (грамматика сохранена).

В заключение она посоветовала продюсерам «России 1» лучше готовиться к эфиру, поскольку «вся Россия утопает в объявлениях об обналичивании материнского капитала».