Водяные клещи и след от пиявки на рыбе: аквалангисты показали ночную жизнь озера-легенды

Они решили показать ночную жизнь акватории.

«Жизнь под водой начала кардинально меняться. На арену борьбы за свое место на акватории Золотого озера выходят новые игроки — насекомые. Увеличение продолжительности светового дня, „прогрев“ воды до 5.1°С, поступление органики в озеро стимулирует активность множества существ. Их вид больше подходит для жанра научной фантастики, а некоторые вполне могли бы быть героями ужастиков, если были бы побольше размером», — рассказывают водолазы.

Мелкие клопы, личинки Лужника, веснянки, пузанчики, водяные клещи, циклопы — все они встретились на глубине Телецкого.

О циклопах

Название получили благодаря одному непарному глазку по имени одноглазого гиганта и древнегреческой мифологии.

Жидкость заменяющая рачку кровь (гемолимфа) двигается в теле рака благодаря… пульсирующему кишечнику. Жабры при размере чуть более 1 — 1,5 мм тоже не нужны, дыхание происходит по всей поверхности тела. При всей своей простоте, циклопы быстрые хищники и двигаются со скоростью 4−6 мм/сек, а взмахов ножками происходят молниеносно с частотой 1/60 секунды. Нападают рачки на все живое, что меньше их по размеру. Обычно это простейшие, коловратки, другие рачки, но могут нападать на икру рыб и только что вылупившихся мальков.

Пиявка как экосистема

Неприятная штука для рыбы — пиявка. Она присасываются к глазам, коже, носовым отверстиями, ротовой полости). Пиявки ослабляют, обескровливают рыбу, массовое поражение может даже убить. Однозначно антигерой, но неотъемлемая часть экосистемы озера, биоиндикаторы чистоты воды (в загрязненных водоемах почти не встречаются).

Местные «бермуды»

Авиакомпания S7 Airlines составила в своем профиле Instagram список самых мистических мест России. В рейтинг попало Телецкое озеро.

«Телецкое озеро на Алтае привлекает любителей мрачных легенд историей про „лес мертвецов“, который расположен на дне. Глубина озера у водопада Корбу достигает 325 метров, а температура там даже летом не превышает 4 градусов, так что проверить легенду не удастся», — так описала алтайское озеро авиакомпания.

Завораживающее место

Не так давно сервис Google Карты выбрал 15 завораживающих мест в разных уголках России. В список попало Телецкое озеро.

«Золотое Озеро» — так это место называют жители Алтая. Дайверы рассказывают, что на глубине можно встретить необычные виды рыб и окаменевшие реликтовые деревья", — говорится в описании озера компанией.