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Жизнь

Военные готовятся взрывать реки в Алтайском крае

Военные готовятся к ликвидации последствий весеннего ледохода и паводка в Сибири. Сложную ситуацию прогнозируют в Алтайском крае, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений.
Военнослужащие инженерно-саперных подразделений.
function.mil.ru

Напряженное развитие событий с паводком также прогнозируется в Новосибирской области, Красноярском крае и Республике Алтай.

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений уже отработали практические задачи по расчету взрывчатых веществ и средств взрывания при подрыве льда, а также электрический и огневой способы взрывания.

«Подрывные и эвакуационно-спасательные команды оснащены автомобилями повышенной проходимости, плавающими транспортерами (ПТС-1), санитарными медицинскими машинами», — рассказали в ЦВО.

Весной 2020 года подрывные команды вели работу в Алтайском крае. В конце марта лед пришлось взрывать на Бии в районе села Мальцева Курья Бийского района. Профилактические взрывы делали в Солтонском и Поспелихинском районах.

Прогноз по паводку на Алтае-2021

Гидрологи полагают, что паводок может пойти по сценарию 2018 года и это «реальная угроза».

Дело в том, что земля сильно промерзла и талая вода, если не будет хорошо впитываться, хлынет в реки.

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