Военные готовятся взрывать реки в Алтайском крае

Напряженное развитие событий с паводком также прогнозируется в Новосибирской области, Красноярском крае и Республике Алтай.
Военнослужащие инженерно-саперных подразделений уже отработали практические задачи по расчету взрывчатых веществ и средств взрывания при подрыве льда, а также электрический и огневой способы взрывания.
«Подрывные и эвакуационно-спасательные команды оснащены автомобилями повышенной проходимости, плавающими транспортерами (ПТС-1), санитарными медицинскими машинами», — рассказали в ЦВО.
Весной 2020 года подрывные команды вели работу в Алтайском крае. В конце марта лед пришлось взрывать на Бии в районе села Мальцева Курья Бийского района. Профилактические взрывы делали в Солтонском и Поспелихинском районах.
Прогноз по паводку на Алтае-2021
Гидрологи полагают, что паводок может пойти по сценарию 2018 года и это «реальная угроза».
Дело в том, что земля сильно промерзла и талая вода, если не будет хорошо впитываться, хлынет в реки.