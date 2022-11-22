Военный из Алтайского края извинился за жалобы на плохую экипировку

Военный из Алтайского края попросил прощения за жалобы на плохую экипировку. Ролик опубликовали в Telegram-канале регионального управления печати и массовых коммуникаций.

На кадрах боец с позывным Яндекс рассказал, что недопонял командование. По словам мужчины он получил «новенькое и удобненькое» обмундирование.

«Вещевое довольствие получил в полном масштабе», — утверждает военный.

Ранее житель края пожаловался губернатору Виктору Томенко, что ему приходится покупать экипировку за свой счет.

«Поспешные выводы сделал, прошу меня простить и понять, так как ситуация сложная и все мы очень сильно переживаем и хотим вернуться домой», — отметил боец.

Между тем алтайские волонтеры начали собирать валенки и теплые вещи для мобилизованных.