22 ноября
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Жизнь

Военный из Алтайского края извинился за жалобы на плохую экипировку

Военный из Алтайского края попросил прощения за жалобы на плохую экипировку. Ролик опубликовали в Telegram-канале регионального управления печати и массовых коммуникаций.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

На кадрах боец с позывным Яндекс рассказал, что недопонял командование. По словам мужчины он получил «новенькое и удобненькое» обмундирование.

«Вещевое довольствие получил в полном масштабе», — утверждает военный.

Ранее житель края пожаловался губернатору Виктору Томенко, что ему приходится покупать экипировку за свой счет.

«Поспешные выводы сделал, прошу меня простить и понять, так как ситуация сложная и все мы очень сильно переживаем и хотим вернуться домой», — отметил боец.

Между тем алтайские волонтеры начали собирать валенки и теплые вещи для мобилизованных.

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