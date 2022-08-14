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Жизнь

Вокалист Metallica подал на развод после 25 лет брака

Вокалист группы Metallica Джеймс Хэтфилд подал на развод с женой после 25 лет брака. Об этом рассказала Lenta.ru со ссылкой на источник.

Группа Metallica.
Группа Metallica.
СС0

Американский рок-музыкант и вокалист группы Metallica Джеймс Хэтфилд подал документы на развод с художницей по костюмам Франческой Томаси в начале 2022 года. Пара несколько месяцев скрывала разрыв.

В каких отношениях они сейчас находятся, не известно, однако они до сих пор общаются и воспитывают вместе детей.

Бывшие супруги познакомились 1992 году и поженилась спустя пять лет. Во время отношений у них родились две девочки и мальчик. Ранее Хэтфилд не был женат.

Ранее российский миллиардер подал на развод с главной гимнасткой страны.

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