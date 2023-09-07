Вокруг хоккейной коробки Новоалтайска закипели страсти

Разгорается конфликт из-за планов по сносу хоккейной коробки "Старт" по ул. Красногвардейской, 10 в Новоалтайске и строительства на её месте многоэтажки. Резонансная ситуация разворачивается на фоне реализации федеральных и региональных проектов по созданию комфортной городской среды с основным принципом "Город для людей".

Инициативная группа жителей, которым небезразлична судьба хоккейной коробки, обратилась за помощью к депутату Госдумы Александру Терентьеву, сообщает пресс-служба алтайских справедливороссов.

По мнению новоалтайцев, дальнейшая судьба "Старта", который существует 40 лет, под большим вопросом. Суть проблемы: территория площадки — лакомый кусок для застройки ещё с 2018 года. Но тогда прошли судебные разбирательства, поумерившие пыл девелопера. В 2019 году, по сообщению городского сайта "Наш Новоалтайск", ледовую площадку обновили: установили борта, сетки-ограждения, новые прожекторы освещения. Реконструкцией занимались бывший глава города, инициативные жители и бизнес. На площадке занимались дети спортивной школы № 2 Новоалтайска, в свободное от тренировок время она была открыта для горожан.

Разгорается конфликт из-за планов по сносу хоккейной коробки "Старт" по ул. Красногвардейской, 10 в Новоалтайске и строительства на её месте многоэтажки. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ.

Что изменилось в 2023 году? Поменялось руководство Новоалтайска, и застройщик вновь продвигает свой проект — вместо хоккейной коробки "Старт" — жилой дом. Обеспокоенные жители обратились к властям города, депутатскому корпусу, министру спорта Алтайского края и получили ответы с общей информацией о планируемом строительстве хоккейной коробки по новому адресу — на ул.Прудской, 32. То есть любителям хоккейного спорта предлагают из центра переместиться на окраину города, куда плохо ходит общественный транспорт.

Как рассказали новоалтайцы на встрече с депутатом Госдумы Александром Терентьевым, проект новой площадки держится в секрете и открыто не обсуждается. В свою очередь, инициативная группа подготовила народный проект по благоустройству хоккейной площадки на ул. Красногвардейской, 10. Но он не получил поддержки властей города, поэтому жителям нужна помощь в сохранении спортивного объекта социальной направленности.

Тем более, что хоккейная коробка "Старт" уже долгое время развивает один из принципов комфортной городской среды — даёт горожанам возможность играть и заниматься спортом, воспитывая не одно поколение спортсменов и любителей коньков.