Волочкова назвала себя преемницей легендарной Плисецкой

Однако комментаторы не оценили ее душевный порыв и тут же раскритиковали слова балерины.

«Как же я благодарна этой Легенде за переданные мне знания, за балет „Кармен“, который она передала мне как первой балерине, имеющей официальное право исполнять его после нее», — написала эпатажная артистка. Свое заявление Волочкова сделала в честь дня рождения Плисецкой.

Поклонники Волочковой почему-то не поддержали ее порыва и раскритиковали артистку, пишет ura.ru.

«Настя, сбросьте, пожалуйста ссылку, где Майя Плисецкая говорит о Вас, утрите всем нос, я искала, да не нашла», «Анастасия, ну зачем же кичиться псевдоположением балерины, которая прошла и огонь и трубы? Ну это не про вас», «Опять святоша Волочкова кагора хряпнула и девку понесло» — написали комментаторы.

«Кармен танцевала Анастасия Волочкова. Известно, что Майя Плисецкая накануне спектакля провела с ней репетицию. Говорят, после этого стало лучше. Хотя трудно представить себе, как можно танцевать хуже. Во-первых, балерине явно мешали звуки, которые неслись из оркестровой ямы — надо было как-то согласовывать с ними движения, а движения никак не согласовывались: крупное тело не успевало за музыкой. В конце концов балерина перестала отвлекаться на такие мелочи. Потому что ей мешал сам танец — все эти завернутые позиции, перекрещенные ноги, стопы утюжком, невыворотные батманы и прочие модернистские штучки, придуманные Альберто Алонсо для Майи Плисецкой. В результате госпожа Волочкова махнула рукой и на текст коварного кубинца, так, что в результате партия Кармен стала выглядеть так, как если бы новеллу Мериме взялся читать с эстрады человек, у которого нет половины зубов. Даже просто бегать по сцене Анастасии Волочковой было нелегко: тяжелые ноги вязли где-то позади, в то время как роскошная грудь рвалась вперед», — напомнил историю с «Кармен"один из комментаторов.

Ранее скандальная балерина отличилась в программе Первого канала «Кто хочет стать миллионером». Вместе с сатириком Виктором Коклюшкиным отвечая на один из вопросов, они решили, что алтайский город Славгород — вымышленный муниципалитет.