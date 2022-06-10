Волонтеры бесплатно красят старые деревянные дома в Барнауле

«Я шел мимо, думал им работу у своей бабушки предложить подобную, а они бесплатно делают», — рассказал местный житель.
«Молодцы, проезжали вчера вечером мимо, дом хоть еще и не доделан, но уже выглядит опрятно», — отметили в комментариях к записи.
В Барнауле волонтеры бесплатно красят дома старого фонда в исторической части города, сообщает «Барнаул 22».
«Я шел мимо, думал им работу у своей бабушки предложить подобную, а они бесплатно делают», — рассказал местный житель.
«Молодцы, проезжали вчера вечером мимо, дом хоть еще и не доделан, но уже выглядит опрятно», — отметили в комментариях к записи.
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