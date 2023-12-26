Волос яка и роскошные платья. Как в семье Намдаковых делают волшебных кукол и где их можно посмотреть

Древняя семья
Семья Намдаковых принадлежит к древнему роду кузнецов-дарханов «дархатэ», который дал миру знатных ювелиров, мастеров и художников. Старшие родители - крестьяне, но отец при этом - буддийский художник.
Сестры с трепетом вспоминают, что отец однажды расписывал большую танку для местного дацана и даже доверил детям взять кисти и тоже внести свою лепту, не боясь, что испортят.
Все воспитание в семье ориентировало детей на художественное творчество. Поэтому все восемь детей Намдаковых – четыре брата и четыре сестры - обязательно принимают участие в создании этих уникальных авторских кукол.
Намдаковы жили в глухой забайкальское деревне Укурик, далеко от железной дороги и благ цивилизации. «У нас восточная семья, - говорит Сырма. – Старшие всегда в почете, младшие помалкивают. Мама у нас умела все. Бабушка хорошо шила. Даже если ей сошьют платье, она всегда подгоняла его под себя. Может быть, это нам и передалось. Делали матрасы, одеяла, валяли войлок».
Сырма вспоминает, что старшие братья делали для девчонок деревянные игрушки – оленей, козочек и кукол. А старшие сестры шили одежду из тряпочек.
Первые попытки делать авторских кукол были еще в 2005 году, а в 2012 Даши Намдаков собрал всех, чтобы это занятие стало по-настоящему семейным.
До мелочей
В семье Намдаковых всегда делали сувениры, сначала самые простые, зачем все сложнее. Потом захотелось еще большего развития. «Мне подарили книгу с фотографиями авторских художественных кукол, я тогда поняла, какой уровень может быть, - говорит Доржима – Тогда Даши предложил сделать семейный подряд».
В большом родительском доме весь второй этаж отдан под мастерскую. Семья собирается там каждый день. Здесь есть «мужской цех», где проводятся все работы с металлом и отливкой, и «женский цех», где заготовки обретают совершенную красоту.
Доржима в интервью признавалась, что заходя в первый день в мастерскую, становится портным, во второй - парикмахером, в третий - обувщиком. Все в семье помогают друг другу. Каждый делает свою неотъемлемую часть работы. В этом коллективном творчестве рождается искусство куклы.
Характерная черта кукол Намдаковых – детали, мастера уделяют им огромное внимание: вышивка, кружево, волосы в прическе, расшитые камнями одежды, украшение оружия и лошадей. Вплоть до самых мелочей: «Обувь ведь должна быть не новой, а такой будто наша принцесса уже ходила в ней какое-то время, ее нужно немного потереть», - говорит Доржима.
Почему конь?
Образы кукол придумывает сам Даши Намдаков, он же рисует эскизы. Его стилистика: хрупкость образа, тонкие и гибкие линии, характерная восточная пластика.
Намдаковы часто используют образ лошади. Скотоводов Центральной Азии трудно представить без этих животных. У степных народов табуны лошадей были главным богатством, а конница представляла элиту войска. Всадник, скачущий на коне, - это символ кочевой культуры народов Великой Степи.
Скульптуры «Принцесса» и «Легенда» изображают прекрасных всадниц, сидящих верхом на фантастических единорогах. С ним связано множество легенд, символов и аллегорий. В интерпретации авторов кукол единорог предстает в образе прекрасного белого коня. В древних космогонических представлениях тюрко-монгольских народов культ коня был связан с солярными культами Солнца и Неба, поэтому особо почитали лошадей белой масти.
У бурят широкое распространение получили фольклорные сюжеты с волшебным крылатым конем далитай морин, обладающим магической силой.
Почему женщина?
Даши Намдаков большую часть творческого процесса возложил на сестер, поэтому совершенно понятно, что чаще всего в коллекции встречаются женские образы. Даже если это воинственная амазонка, в ней много женственности и хрупкости.
Кукла занимает особое место в бурятской культуре. Она неразрывно связана с поклонением культу матери и почиталась как хранительница и покровительница женского плодородия, семьи и детей.
«На мой взгляд, женщина всегда загадка, - сказала на встрече директор музея Наталья Вакалова. – Она всегда остается немного недосказанной». Может быть, поэтому ее образ можно интересно и творчески осмыслить, наградить сакральным смыслом, сделать таинственной и неповторимой.
Последовательный процесс
Наряды кукол выполнены в традиционном бурятском стиле, украшены этническими орнаментами и узорами.
Сырма и Доржима привезли на творческую встречу несколько кукол, чтобы зрители могли увидеть их не за стеклом. По рядам пошли также куски расшитой ткани, которые присутствующие могли как следует рассмотреть, пощупать и даже понюхать.
Скульптуры содержат многие этнографически точные детали: шелковые голубые халаты тэрлиг, запахивающиеся на правую сторону, длинные ожерелья и височные подвески, монгольские сапожки эрмэг гутул с высокими кожаными голенищами и острыми загнутыми вверх носами и прочее.
Процесс изготовления куклы начинается сразу с нескольких точек. Старшие братья Намдаковы изготавливают каркас, в основном это металл или дерево. Получается грубая фигура на тумбе. Головы делают или папье-маше или режут из дерева. Задача сестер доточить из фигур будущую куклу, смоделировать ее тканями и кожей.
«Мы редко используем готовые ткани, - говорит Доржима. – В основном сами валяем и окрашиваем, что-то тканое, вышитое».
Мать семейства Буда-Ханда Намдакова, несмотря на преклонный возраст, занимается кропотливым делом - обработкой тканей и плетением волос яка для причесок будущих кукол.
Мастерицы не используют фарфор, поскольку считают его слишком выхолощенным – гладким и ровным. По их мнению, лицо должно быть немного незавершенным, где-то нешлифованным, где-то с изъянами, поскольку так оно выглядит живее.
На одну куклу у семьи Намдаковых уходит от двух месяцев до полугода. Доржима говорит, что иногда в семье делают повторы кукол, но скопировать один в один все равно не удается.
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