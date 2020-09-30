«Воробушек на срезе яблочной косточки»: сибирский «левша» записал новое поразительное видео

Напомним, ранее Анискин получил сертификат Книги рекордов Гиннесса за создание коллекции самых маленьких монет в мире. А в Книгу рекордов России попала маленькая копия Знамени Победы, размером 3,76 на 3,82 мм.
«Воробушек. Смотрим как это делается. Воробушек нарисован акварелью на срезе яблочной косточки», — подписал сибиряк новое видео.
Накануне Анискин подарил любимой жене самодельную микро-икону с малюсенькими бриллиантами.
Стоит отметить, что работы мастера, сделанные к 75-летию Победы, побывали на Международной космической станции.
В маленький медальон уместились три копии Знамени Победы, девять копий Орденов Отечественной войны I степени и четыре копии Ордена Ушакова II степени.