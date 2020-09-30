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Жизнь

«Воробушек на срезе яблочной косточки»: сибирский «левша» записал новое поразительное видео

Житель Новосибирска Владимир Анискин, которого прозвали «сибирским Левшой», опубликовал в своем Instagram видео с рисованием воробья на срезе зернышка.

Воробья на срезе яблочного зернышка нарисовал сибиряк Владимир Анискин.
Воробья на срезе яблочного зернышка нарисовал сибиряк Владимир Анискин.
vladimir.aniskin.microart.

Напомним, ранее Анискин получил сертификат Книги рекордов Гиннесса за создание коллекции самых маленьких монет в мире. А в Книгу рекордов России попала маленькая копия Знамени Победы, размером 3,76 на 3,82 мм.

«Воробушек. Смотрим как это делается. Воробушек нарисован акварелью на срезе яблочной косточки», — подписал сибиряк новое видео.

Накануне Анискин подарил любимой жене самодельную микро-икону с малюсенькими бриллиантами.

Стоит отметить, что работы мастера, сделанные к 75-летию Победы, побывали на Международной космической станции.

В маленький медальон уместились три копии Знамени Победы, девять копий Орденов Отечественной войны I степени и четыре копии Ордена Ушакова II степени.

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