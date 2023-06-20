Воровала бутерброды и ездила в Швейцарию. Как жила теща Владимира Ленина, которая родилась в Барнауле в семье горного инженера

В 1829 году Александра вышла замуж за Василия Тистрова. Она родила ему 9 детей. Восьмым ребенком в семье стала Елизавета, которая родилась в 1843 году.

Юная Елизавета часто хулиганила: могла стащить бутерброд у классной дамы и накормить им голодных подруг, например. Или не отвечать урок, потому что другие ученицы его не выучили.

После смерти жены Василий Тистров вместе с детьми выехал к родственникам в Петербург. При помощи связей своих друзей он определил Елизавету и ее сестру Ольгу в Павловский институт благородных девиц.

В дореволюционной России классными дамами называли надзирательниц, которых назначали в помощь начальнику женской гимназии. Должность ввели в 1970 году.

После окончания института Елизавета Тистрова работала гувернанткой в семье помещика.. Там она познакомилась с поручиком Константином Крупским, и в 1867 году вышла за него замуж. Через два года на свет появилась будущая революционерка Надя.

Елизавета сделала все возможное, чтобы обеспечить своей дочери хорошее образование, но Надежда Крупская после окончания частной Оболенской гимназии не захотела продолжать учебу. Она увлеклась политикой и встретила будущего мужа Владимира Ленина (Ульянова).