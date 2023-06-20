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Мать Елизаветы Крупской Александра Фролова родилась в Барнауле в семье Гаврилы Фролова — сына горного инженера, изобретателя-механика, гидротехника Козьмы Фролова.
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В 1829 году Александра вышла замуж за Василия Тистрова. Она родила ему 9 детей. Восьмым ребенком в семье стала Елизавета, которая родилась в 1843 году.
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Семья Елизаветы жила в добротном деревянном доме на ул. Мало-Тобольской в поселке Барнаульского завода.
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После смерти жены Василий Тистров вместе с детьми выехал к родственникам в Петербург. При помощи связей своих друзей он определил Елизавету и ее сестру Ольгу в Павловский институт благородных девиц.
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Юная Елизавета часто хулиганила: могла стащить бутерброд у классной дамы и накормить им голодных подруг, например. Или не отвечать урок, потому что другие ученицы его не выучили.
В дореволюционной России классными дамами называли надзирательниц, которых назначали в помощь начальнику женской гимназии. Должность ввели в 1970 году.
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После окончания института Елизавета Тистрова работала гувернанткой в семье помещика.. Там она познакомилась с поручиком Константином Крупским, и в 1867 году вышла за него замуж. Через два года на свет появилась будущая революционерка Надя.
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Елизавета сделала все возможное, чтобы обеспечить своей дочери хорошее образование, но Надежда Крупская после окончания частной Оболенской гимназии не захотела продолжать учебу. Она увлеклась политикой и встретила будущего мужа Владимира Ленина (Ульянова).
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Елизавета Крупская была счастлива, что почти 30-летнюю дочь еще и имевшую врожденное заболевание — диффузный токсический зоб удалось выдать замуж. И гордилась, что ей удалось уговорить ее венчаться с Ульяновым в церкви.
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Теща Ленина вела все хозяйство дочери и зятя — на прислугу не было денег, а Надежда и Владимир занимались политикой. С кулинарией у Надежды Крупской не ладилось с самого начала — для мужа она умела готовить только “омлетку”.
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В 1915 году Елизавета Крупская умерла в Швейцарии. Незадолго до этого сестра Ольга Тистрова завещала ей 4 тыс. рублей. Все наследство перешло Надежде Крупской и Ленину, который не смог оформить его правильно и уступил половину средств адвокату.