Восемь лет в очереди за внеочередным жильем стояла сирота из Алтайского края

С 2010 году 24-летняя жительница Алтайского края стояла в очереди на получение жилья, и только в 2018-м ей предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры. При этом восемь лет назад девушку включили в списки на внеочередное предоставление жилья, сообщила Генеральная прокуратура РФ.

В списки на внеочередное получение жилого помещения девушку включила администрация Первомайского района — она относится к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Судя по заметке, опубликованной на сайте генпрокуратуры, она сирота, жила в Барнауле, где жилье просто снимала.

Девушка, видимо, долго терпела (или не знала о своем праве), но конце концов обратилась в прокуратуру Барнаула с просьбой помочь защитить ее права. Прокуратура жалобу признала обоснованной и подала иск в суд. Она потребовала обязать «Региональное жилищное управление» обеспечить сироту благоустроенным жилым помещением.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. По сообщению генпрокуратуры, сейчас сироте предоставили благоустроенную квартиру в Барнауле по договору найма специализированного жилого помещения.

Напомним, в конце 2017 года дело о мошенничестве с жильем алтайских сирот направили в суд. Один из фигурантов дела — бывший начальник «Регионального жилищного управления» Татьяна Филатова. Рассмотрение дела в суде еще не завершено.