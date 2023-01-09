Восьмиметрового кита в реке заметили жители японского города

Такое внезапное появление морского гиганта в черте города сотрудники местного океанариума назвали «исключительным событием».

По их предположениям, кит мог заблудиться в погоне за добычей.

Телеканал уточняет, что животное в настоящий момент хорошо видно не только при съемке с вертолета, но и с автодорожного моста.

За поведением крупного гостя наблюдают и собирают информацию о его здоровье зоологи и сотрудники береговой охраны.

Ранее впервые за 20 лет обнаружили следы редких краснокнижных животных.