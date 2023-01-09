Восьмиметрового кита в реке заметили жители японского города

Такое внезапное появление морского гиганта в черте города сотрудники местного океанариума назвали «исключительным событием».
По их предположениям, кит мог заблудиться в погоне за добычей.
Телеканал уточняет, что животное в настоящий момент хорошо видно не только при съемке с вертолета, но и с автодорожного моста.
За поведением крупного гостя наблюдают и собирают информацию о его здоровье зоологи и сотрудники береговой охраны.
Ранее впервые за 20 лет обнаружили следы редких краснокнижных животных.
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