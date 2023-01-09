9 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Восьмиметрового кита в реке заметили жители японского города

Свидетелями редкого зрелища стали жители города Осака на западе Японии. Восьмиметровый кит приплыл к устью реки Едогава, сообщает телеканал NHK.

Кит в море
Кит в море
Открытые источники

Такое внезапное появление морского гиганта в черте города сотрудники местного океанариума назвали «исключительным событием».

По их предположениям, кит мог заблудиться в погоне за добычей.

Телеканал уточняет, что животное в настоящий момент хорошо видно не только при съемке с вертолета, но и с автодорожного моста.

За поведением крупного гостя наблюдают и собирают информацию о его здоровье зоологи и сотрудники береговой охраны.

Ранее впервые за 20 лет обнаружили следы редких краснокнижных животных.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость