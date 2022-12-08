Воспитание пятерых детей Кадыров предложил считать профессией

Ранее Рамзан Кадыров предложил матерей, которые воспитывают пять и более детей, приравнять к работающим гражданам в части социальных гарантий и дохода.
Многодетные матери выполняют важнейшую социальную роль в воспитании подрастающего поколения, задают тренд на создание больших семей и традиционные ценности, уверен глава республики. А также улучшают демографическую ситуацию в стране.
Ранее Кадырова удивил Песков, назвавший Урганта «большим патриотом».
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