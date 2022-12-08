Воспитание пятерых детей Кадыров предложил считать профессией

Стоит рассмотреть предложение главы Чечни по приравниванию воспитания пяти и более детей к профессии, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет Lenta.ru.

Ранее Рамзан Кадыров предложил матерей, которые воспитывают пять и более детей, приравнять к работающим гражданам в части социальных гарантий и дохода.

Многодетные матери выполняют важнейшую социальную роль в воспитании подрастающего поколения, задают тренд на создание больших семей и традиционные ценности, уверен глава республики. А также улучшают демографическую ситуацию в стране.

Ранее Кадырова удивил Песков, назвавший Урганта «большим патриотом».