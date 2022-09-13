Вот это кадр! Как получить классный подарок за снимок родного Барнаула

Августовским победителем архитектурного конкурса «Барнаул — столица мира» стала Кристина Субботина. Она получит за свое творчество один из призов от altapress.ru и компании «Первый». Рассказываем, как повторить успех Кристины, например, в следующем месяце. Ведь конкурс продлится до ноября 2022 года.