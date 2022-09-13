13 сентября
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Жизнь

Вот это кадр! Как получить классный подарок за снимок родного Барнаула

Августовским победителем архитектурного конкурса «Барнаул — столица мира» стала Кристина Субботина. Она получит за свое творчество один из призов от altapress.ru и компании «Первый». Рассказываем, как повторить успех Кристины, например, в следующем месяце. Ведь конкурс продлится до ноября 2022 года.

Здание центра здоровья и спорта RIVER.
Здание центра здоровья и спорта RIVER.
Фото предоставлено победителем

Девушка поделилась с корреспондентом altapress.ru своим выбором объекта для фототворчества.

Кристина Субботина,
августовский победитель конкурса «Барнаул — столица мира»:

— Здание центра здоровья и спорта RIVER привлекает взгляд не только своей красотой, но и многофункциональностью:
Тренажерный зал, бассейн, детский клуб, банный комплекс, ресторан с игровой, спа-центр, тёплая парковка, автомойка… слоган #всездесь# действительно оправдан!

Удивительно, это здание отлично вписывается в архитектуру ближайших домов!

Кристина Субботина, августовский победитель конкурса «Барнаул — столица мира».
Кристина Субботина, августовский победитель конкурса «Барнаул — столица мира».
Фото предоставлено победителем

Выбранное здание по адресу: ул. Солнечная Поляна, 88, с1 действительно привлекает внимание. Как минимум, сочетанием фактур — благородное дерево в дуэте с нейтральным покрытием спокойного цвета.

В качестве награды за свои навыки фотосъемки Кристина получила сертификат на экскурсию в известное заведение столицы края «Горная аптека».

Сертификат туристического центра &quot;Горная аптека&quot;.
Сертификат туристического центра «Горная аптека».
Фото Дмитрия Лямзина

Конкурс «Барнаул — столица мира» продолжается. Всем, кто хочет побороться за сертификаты нужно прислать снимки на почту: stolicamira2022@gmail.com.

Напомним, что подойдут изображения любого объекта недвижимости, построенного не ранее января 2021 года и имеющего площадь не менее 500 кв.м.

Подробнее о проекте можно прочитать здесь.

Все вопросы можно задать, позвонив в редакцию по телефону: 26−45−26.

Все объекты пройдут во второй этап конкурса. Решающим станет народное голосование. По его итогам, архитекторы лучших барнаульских построек будут щедро вознаграждены.

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