Вот это кадр! Как получить классный подарок за снимок родного Барнаула

Девушка поделилась с корреспондентом altapress.ru своим выбором объекта для фототворчества.
Кристина Субботина,
августовский победитель конкурса «Барнаул — столица мира»:
— Здание центра здоровья и спорта RIVER привлекает взгляд не только своей красотой, но и многофункциональностью:
Тренажерный зал, бассейн, детский клуб, банный комплекс, ресторан с игровой, спа-центр, тёплая парковка, автомойка… слоган #всездесь# действительно оправдан!
Удивительно, это здание отлично вписывается в архитектуру ближайших домов!
Выбранное здание по адресу: ул. Солнечная Поляна, 88, с1 действительно привлекает внимание. Как минимум, сочетанием фактур — благородное дерево в дуэте с нейтральным покрытием спокойного цвета.
В качестве награды за свои навыки фотосъемки Кристина получила сертификат на экскурсию в известное заведение столицы края «Горная аптека».
Конкурс «Барнаул — столица мира» продолжается. Всем, кто хочет побороться за сертификаты нужно прислать снимки на почту: stolicamira2022@gmail.com.
Напомним, что подойдут изображения любого объекта недвижимости, построенного не ранее января 2021 года и имеющего площадь не менее 500 кв.м.
Подробнее о проекте можно прочитать здесь.
Все вопросы можно задать, позвонив в редакцию по телефону: 26−45−26.
Все объекты пройдут во второй этап конкурса. Решающим станет народное голосование. По его итогам, архитекторы лучших барнаульских построек будут щедро вознаграждены.