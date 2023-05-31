Вот и долгожданное лето. Жаркую погоду обещают синоптики в Алтайском крае 31 мая

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае будет прохладно - до +3...+8 градусов. По западу будет значительно теплее - +13 градусов.
Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем столбики термометров стремительно поползут вверх. Температура составит +23...+28 градусов, местами до +17...+22.
По югу и востоку местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В утренние часы регион накроет туман. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью температура составит +6...+8 градусов. Ветер восточный, 2-7 м/с.
Днем потеплеет до +23...+25 градусов. Осадков не ожидается. Ветер восточный, 4-9 м/с.