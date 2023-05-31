31 мая
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Жизнь

Вот и долгожданное лето. Жаркую погоду обещают синоптики в Алтайском крае 31 мая

Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют по-настоящему летнюю погоду 31 мая в регионе и Барнауле.

Пляж. Море. Отдых. Лето.
Пляж. Море. Отдых. Лето.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае будет прохладно - до +3...+8 градусов. По западу будет значительно теплее - +13 градусов.

Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем столбики термометров стремительно поползут вверх. Температура составит +23...+28 градусов, местами до +17...+22.

По югу и востоку местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В утренние часы регион накроет туман. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью температура составит +6...+8 градусов. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Днем потеплеет до +23...+25 градусов. Осадков не ожидается. Ветер восточный, 4-9 м/с.

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