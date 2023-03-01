Сильный ветер, возможна метель. В алтайском гидрометцентре рассказали , какая погода будет в крае 1 марта.

Погода в Алтайском крае

Ночью температура опустится до минус шести градусов, местами в предгорьях до минус 11.

Преимущественно без осадков, по северу местами небольшой снег, мокрый снег, возможна метель. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный 8−13 м/с, порывы 18−23 м/с.

Днем погода существенно теплее. Температура до плюс шести градусов, местами до плюс 11. Возможность осадков и метели сохраняется.

Ветер аналогичен ночному.

Весна. Цветы в горах. СС0

Погода в Барнауле

Температура ночью в Барнауле будет теплой составит до минус пяти градусов. Преимущественно без осадков.

На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный 8−13 м/с, порывы до 18 м/с.

Днем потеплеет до плюс трех. Ветер аналогичен ночному.

Утром возможен небольшой снег.