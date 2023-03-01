Погода в Алтайском крае
Ночью температура опустится до минус шести градусов, местами в предгорьях до минус 11.
Преимущественно без осадков, по северу местами небольшой снег, мокрый снег, возможна метель. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный 8−13 м/с, порывы 18−23 м/с.
Днем погода существенно теплее. Температура до плюс шести градусов, местами до плюс 11. Возможность осадков и метели сохраняется.
Ветер аналогичен ночному.
Погода в Барнауле
Температура ночью в Барнауле будет теплой составит до минус пяти градусов. Преимущественно без осадков.
На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный 8−13 м/с, порывы до 18 м/с.
Днем потеплеет до плюс трех. Ветер аналогичен ночному.
Утром возможен небольшой снег.