От минус 20 до плюс 5 градусов: погода на Алтае «скачет» в последний день зимы

В последний день зимы — 28 февраля — температура воздуха в Алтайском крае словно маятник: от больших минусов ночью до ощутимых плюсов днем.

Так, ночные температуры в Алтайском крае доходили до минус 20 градусов, говорится в сообщении Алтайского гидрометцентра. Это — в предгорьях. Однако преимущественно на территории региона температура составляла до минус 14 градусов.

Однако, по прогнозам, дневная температура резко изменится — в предгорьях термометры покажут отметку до плюс 5 градусов. На остальной территории — от ноля до минус 5 градусов по Цельсию.

В Барнауле ночью температура опускалась до минус 5 градусов. А днем уже существенный плюс — до 5 градусов.

Однако есть такой же ощутимый минус — сильная гололедица. Потому особенно пешеходам надо быть осторожнее на дорогах.

Между тем мэр Барнаула Вячеслав Франк назвал неудовлетворительной работу по уборке снега и наледи в Барнауле. Плохо очищены участки дорог возле предприятий торговли и общественного питания.

Однако, по словам барнаульцев, и придомовые территории остаются в «колдобинах» и представляют угрозу прогулке, скажем, на работу.

Вячеслав Франк поручил управлению по делам ГОЧС Барнаула оперативно реагировать на нештатные ситуации, например, в случае подтопления проезжих частей и территорий частных домовладений.

Потоп в Центральном районе. Barnaul.org

В том числе брать во внимание обращения горожан.

В случае возникновения нештатных ситуаций можно обращаться в диспетчерские службы районов города: