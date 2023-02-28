От минус 20 до плюс 5 градусов: погода на Алтае «скачет» в последний день зимы

Так, ночные температуры в Алтайском крае доходили до минус 20 градусов, говорится в сообщении Алтайского гидрометцентра. Это — в предгорьях. Однако преимущественно на территории региона температура составляла до минус 14 градусов.
Однако, по прогнозам, дневная температура резко изменится — в предгорьях термометры покажут отметку до плюс 5 градусов. На остальной территории — от ноля до минус 5 градусов по Цельсию.
В Барнауле ночью температура опускалась до минус 5 градусов. А днем уже существенный плюс — до 5 градусов.
Однако есть такой же ощутимый минус — сильная гололедица. Потому особенно пешеходам надо быть осторожнее на дорогах.
Между тем мэр Барнаула Вячеслав Франк назвал неудовлетворительной работу по уборке снега и наледи в Барнауле. Плохо очищены участки дорог возле предприятий торговли и общественного питания.
Однако, по словам барнаульцев, и придомовые территории остаются в «колдобинах» и представляют угрозу прогулке, скажем, на работу.
Вячеслав Франк поручил управлению по делам ГОЧС Барнаула оперативно реагировать на нештатные ситуации, например, в случае подтопления проезжих частей и территорий частных домовладений.
В том числе брать во внимание обращения горожан.
В случае возникновения нештатных ситуаций можно обращаться в диспетчерские службы районов города:
- Железнодорожный район — 62−56−95;
- Индустриальный район — 47−51−83;
- Ленинский район — 54−44−49;
- Октябрьский район — 24−74−98;
- Центральный район — 63−08−25;
- Единая дежурная диспетчерская служба города — 29−91−88.