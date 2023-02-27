Небольшое похолодание и снег. Погода 27 февраля в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Ночью температура опустится до −9…−14 градусов, местами похолодает до -19. В северных районах пройдет небольшой снег.
Утром потеплеет до 0…-5 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. На дорогах сохранится сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Погода в Барнауле
В краевой столице ночью ожидают до −10…−12 градусов. Возможен небольшой снег.
Днем температура составит −3…−5 градусов. Осадков не ожидают. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.