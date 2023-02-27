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Жизнь

Небольшое похолодание и снег. Погода 27 февраля в Алтайском крае

Небольшое похолодание и снег передают синоптики алтайского гидрометцентра. О погоде в Алтайском крае и Барнауле — в материале altapress.ru.

Снег. Снегопад. Зима
Снег. Снегопад. Зима
unsplash.com

Погода в Алтайском крае

Ночью температура опустится до −9…−14 градусов, местами похолодает до -19. В северных районах пройдет небольшой снег.

Утром потеплеет до 0…-5 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. На дорогах сохранится сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Погода в Барнауле

В краевой столице ночью ожидают до −10…−12 градусов. Возможен небольшой снег.

Днем температура составит −3…−5 градусов. Осадков не ожидают. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.

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