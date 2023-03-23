Что известно о карте гостя Барнаула и почему можно меньше тратиться на еду и развлечения

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Что такое «Карта гостя»?

«Карта гостя» — это интернет-портал, на котором есть информация об истории города и о современном Барнауле.

На сайте можно найти экскурсионные маршруты, перечень музеев, театров и прочих мест, где туристам может быть интересно, где они могут остановиться, перекусить и закупить сувениры.

Сама карта дает ряд скидок и бонусов от разных заведений города.