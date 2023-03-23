23 марта
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Жизнь

Что известно о карте гостя Барнаула и почему можно меньше тратиться на еду и развлечения

В Барнауле уже несколько месяцев действует карта гостя, которая дает скидки и бонусы в гостиницах, кафе, ресторанах и музеях. Altapress.ru разбирается, как и кому можно оформить карту и где ей воспользоваться.

"Карта гостя".
"Карта гостя".
barnaul.org
1
Что такое «Карта гостя»?

«Карта гостя» — это интернет-портал, на котором есть информация об истории города и о современном Барнауле.

На сайте можно найти экскурсионные маршруты, перечень музеев, театров и прочих мест, где туристам может быть интересно, где они могут остановиться, перекусить и закупить сувениры.

Сама карта дает ряд скидок и бонусов от разных заведений города.

2
Что дает карта гостя и где ее предъявить?

27 заведений города участвуют в акции. На портале их отметили специальным значком.

Так, «Музей шоколадного мастерства» и «Мир камня» дают скидку 10% на посещение.

Несколько ресторанов и кафе, например, «Горная аптека», «Ползунов» и «Барнаул», организовывают комплименты от шеф-повара или вкусные десерты в подарок при заказе от определенной суммы.

А гостиницы и отели, такие как «Алтай», «Турист», «Барнаул», дают скидку до 15% на проживание либо позволяют ранний заезд без доплат.

3
Кто может воспользоваться картой и как это сделать?

Получить карту может любой желающий. Она бессрочна.

Чтобы воспользоваться бонусами, необходимо зайти на интернет-портал и заполнить короткую форму.

После регистрации цифровая версия карты сразу появится на сайте и отправится на электронную почту. Ее можно сохранить на смартфон.

Чтобы получить скидки и подарки, нужно показать QR-код при оплате услуг в организациях-участниках.

Кстати, в этом году список организаций-участников планируют расширить, а также добавить в гид аквапарки, достопримечательности и зоопарки.

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