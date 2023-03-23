Что известно о карте гостя Барнаула и почему можно меньше тратиться на еду и развлечения

«Карта гостя» — это интернет-портал, на котором есть информация об истории города и о современном Барнауле.
На сайте можно найти экскурсионные маршруты, перечень музеев, театров и прочих мест, где туристам может быть интересно, где они могут остановиться, перекусить и закупить сувениры.
Сама карта дает ряд скидок и бонусов от разных заведений города.
27 заведений города участвуют в акции. На портале их отметили специальным значком.
Так, «Музей шоколадного мастерства» и «Мир камня» дают скидку 10% на посещение.
Несколько ресторанов и кафе, например, «Горная аптека», «Ползунов» и «Барнаул», организовывают комплименты от шеф-повара или вкусные десерты в подарок при заказе от определенной суммы.
А гостиницы и отели, такие как «Алтай», «Турист», «Барнаул», дают скидку до 15% на проживание либо позволяют ранний заезд без доплат.
Получить карту может любой желающий. Она бессрочна.
Чтобы воспользоваться бонусами, необходимо зайти на интернет-портал и заполнить короткую форму.
После регистрации цифровая версия карты сразу появится на сайте и отправится на электронную почту. Ее можно сохранить на смартфон.
Чтобы получить скидки и подарки, нужно показать QR-код при оплате услуг в организациях-участниках.
Кстати, в этом году список организаций-участников планируют расширить, а также добавить в гид аквапарки, достопримечательности и зоопарки.