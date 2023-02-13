13 февраля
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Туризм

Удобные пляжи и «маральник» по плану. Алтайский край получит федеральные гранты на развитие туризма

Более 68 миллионов рублей будет предоставлено Алтайскому краю в 2023 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщается на официальном сайте Барнаула.

Пляж.
Пляж.
unsplash.com

Регион впервые получит такую форму поддержки.

О предоставлении бюджета 13 февраля доложил начальник управления по развитию туризма в крае Евгений Дешевых.

На грантs собираются благоустроить не менее шести пляжей, улучшить туристский маршрут «Здравствуй, Алтай» и расширить программу фестиваля «Цветение маральника».

В ведомстве отмечают, что «Маральник» пройдет в крае уже в десятый раз. Традиционно фестиваль открывает летний туристический сезон на Алтае. В этом году он пройдет 29 апреля.

Ранее в Алтайском крае стартовала программа повышения квалификации в сфере гостеприимства.

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