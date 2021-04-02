Возможность отмены масочного режима оценили в Роспотребнадзоре

Пшеничная подчеркнула, что в России преждевременно говорить об отмене масочного режима и смягчении ограничений, введенных из-за коронавируса.
«Ели мы не хотим увидеть подъем заболеваемости, как в Европе», — предупредила она о последствиях из-за снятия ограничений.
Также она напомнила, что большую роль в профилактике распространения коронавирусной инфекции играет вакцинация.
По ее словам, чем раньше у россиян сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу, «тем быстрее можно будет заявить о победе над инфекцией».
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, когда можно будет сорвать маски.
Кстати, накануне полторы тысячи россиян разом требовали в Верховном суде отмены масочного режима.