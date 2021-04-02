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Жизнь

Возможность отмены масочного режима оценили в Роспотребнадзоре

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила преждевременность отмены масочного режима, сообщает ТАСС.

Кот в маске.
Кот в маске.
https://www.instagram.com/barnaul.insta/

Пшеничная подчеркнула, что в России преждевременно говорить об отмене масочного режима и смягчении ограничений, введенных из-за коронавируса.

«Ели мы не хотим увидеть подъем заболеваемости, как в Европе», — предупредила она о последствиях из-за снятия ограничений.

Также она напомнила, что большую роль в профилактике распространения коронавирусной инфекции играет вакцинация.

По ее словам, чем раньше у россиян сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу, «тем быстрее можно будет заявить о победе над инфекцией».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, когда можно будет сорвать маски.

Кстати, накануне полторы тысячи россиян разом требовали в Верховном суде отмены масочного режима.

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