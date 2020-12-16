Возобновили «спущенное на тормозах» дело о скандальной вечеринке в гриль-баре сына депутата

История началась в ноябре — во время жестких коронавирусных запретов в «Фабрике» провели вечеринку, которую прекратила полиция. Это же произошло в заведении M.A.N.G.A.L.
Выяснилось, что точки принадлежат 25-летнему Кириллу и 21-летнему Гордею — сыновьям депутата Хурала Вячеслава Покацкого.
Сразу после скандала появились сообщения о том, что молодые бизнесмены лишь владеют помещениями, которые сдали в аренду неким предпринимателям.
«Вполне вероятно, что здесь банально задействованы запутанные и серые схемы, и формально заведения могут быть зарегистрированы на других лиц», — отмечает издание.
23 ноября в полиции сообщили, что по делу «Фабрики» возбудили административное производство, однако не в отношении кого-то из братьев, а против некоего «27-летнего организатора».
В СМИ сразу предположили, что сыновья законодателя уйдут от ответственности. Якобы на такие семьи в Бурятии законы не распространяются.
И вот 2 декабря в Октябрьском райсуде Улан-Удэ прекратили дело об административном нарушении в отношении Кирилла Покацкого — владельца бара «Фабрика».
«При этом другие заведения Улан-Удэ, пойманные на аналогичных нарушениях, были жестко наказаны штрафом и закрытием», — отмечает издание.
К примеру, в конце октября — еще до жестких запретов — в баре «Баран на корове» прошел корпоратив. В итоге заведение закрыли на 90 суток за нарушение мер безопасности.
Примечательно, что суд возобновил дело после реакции главы Бурятии Алексея Цыденова, которого возмутил «депутатский банкет».
«Вызывающее решение суда в отказе, непризнании нарушений со стороны „Фабрики“. Вызывающе циничное заключение», — заявил он на заседании республиканского правительства.
После этого региональный Роспотребнадзор зашевелился и опротестовал фактическое оправдание вечеринки. Также временно приостановили работу «Фабрики».
Ранее altapress.ru нашел в Барнауле места, где все-таки собираются тайно провести корпоративы. Кстати, в Алтайском крае запрет на новогодние мероприятия действует с 15 декабря.