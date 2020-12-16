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Жизнь

Возобновили «спущенное на тормозах» дело о скандальной вечеринке в гриль-баре сына депутата

Верховный суд Бурятии 15 декабря отменил решение о прекращении производства по делу о вечеринке в баре «Фабрика», сообщает Babr.24.

Гриль-бар "Фабрика". Бурятия.
Гриль-бар "Фабрика". Бурятия.
instagram.com/pokatskiy_kirill.

История началась в ноябре — во время жестких коронавирусных запретов в «Фабрике» провели вечеринку, которую прекратила полиция. Это же произошло в заведении M.A.N.G.A.L.

Выяснилось, что точки принадлежат 25-летнему Кириллу и 21-летнему Гордею — сыновьям депутата Хурала Вячеслава Покацкого.

Сразу после скандала появились сообщения о том, что молодые бизнесмены лишь владеют помещениями, которые сдали в аренду неким предпринимателям.

«Вполне вероятно, что здесь банально задействованы запутанные и серые схемы, и формально заведения могут быть зарегистрированы на других лиц», — отмечает издание.

23 ноября в полиции сообщили, что по делу «Фабрики» возбудили административное производство, однако не в отношении кого-то из братьев, а против некоего «27-летнего организатора».

В СМИ сразу предположили, что сыновья законодателя уйдут от ответственности. Якобы на такие семьи в Бурятии законы не распространяются.

И вот 2 декабря в Октябрьском райсуде Улан-Удэ прекратили дело об административном нарушении в отношении Кирилла Покацкого — владельца бара «Фабрика».

«При этом другие заведения Улан-Удэ, пойманные на аналогичных нарушениях, были жестко наказаны штрафом и закрытием», — отмечает издание.

К примеру, в конце октября — еще до жестких запретов — в баре «Баран на корове» прошел корпоратив. В итоге заведение закрыли на 90 суток за нарушение мер безопасности.

Алексей Цыденов, глава Бурятии.
Алексей Цыденов, глава Бурятии.
instagram.com/tsydenov_aleksey.

Примечательно, что суд возобновил дело после реакции главы Бурятии Алексея Цыденова, которого возмутил «депутатский банкет».

«Вызывающее решение суда в отказе, непризнании нарушений со стороны „Фабрики“. Вызывающе циничное заключение», — заявил он на заседании республиканского правительства.

После этого региональный Роспотребнадзор зашевелился и опротестовал фактическое оправдание вечеринки. Также временно приостановили работу «Фабрики».

Ранее altapress.ru нашел в Барнауле места, где все-таки собираются тайно провести корпоративы. Кстати, в Алтайском крае запрет на новогодние мероприятия действует с 15 декабря.

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