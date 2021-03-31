Впервые с осени 2020 года ковидом в Алтайском крае за сутки заболело менее 100 человек

В Алтайском крае за день выявили 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Победили болезнь 119 пациентов, 9 человек умерло, сообщили 31 марта в оперштабе. Впервые с сентября 2020 года (тогда зафиксировали прирост +60 зараженных) число новых случаев составило меньше сотни.

Как уже писал altapress.ru, с ноября 2020 года в течение нескольких месяцев регистрировали более 200 заболевших, в феврале их число снизилось, в марте продолжило тенденцию к снижению.

По последним данным, в больницах лечатся 1 129 человек с коронавирусной инфекцией и 384 пациента с вирусной пневмонией.

266 человек находятся в тяжелом состоянии, 89 их них на ИВЛ.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 47 137 человек. Выздоровели всего 42 198 пациентов. Умерло 2 694 человека.

Новые случаи