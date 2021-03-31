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Жизнь

Впервые с осени 2020 года ковидом в Алтайском крае за сутки заболело менее 100 человек

В Алтайском крае за день выявили 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Победили болезнь 119 пациентов, 9 человек умерло, сообщили 31 марта в оперштабе. Впервые с сентября 2020 года (тогда зафиксировали прирост +60 зараженных) число новых случаев составило меньше сотни.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

Как уже писал altapress.ru, с ноября 2020 года в течение нескольких месяцев регистрировали более 200 заболевших, в феврале их число снизилось, в марте продолжило тенденцию к снижению.

По последним данным, в больницах лечатся 1 129 человек с коронавирусной инфекцией и 384 пациента с вирусной пневмонией.

266 человек находятся в тяжелом состоянии, 89 их них на ИВЛ.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 47 137 человек. Выздоровели всего 42 198 пациентов. Умерло 2 694 человека.

Новые случаи

  • Барнаул — 24,
  • Бийск, Рубцовск — по 9 заболевших,
  • Родинский район — 6,
  • Благовещенский, Калманский районы — по 5 заболевших,
  • Славгород — 4,
  • Новоалтайск, Яровое, Шипуновский район — по 3 заболевших,
  • Алейск, Бийский, Крутихинский, Кулундинский, Табунский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Алейский, Алтайский, Баевский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Ключевский, Красногорский, Немецкий национальный, Павловский, Поспелихинский, Рубцовский, Топчихинский районы — по 1 заболевшему.
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