Впервые с осени 2020 года ковидом в Алтайском крае за сутки заболело менее 100 человек

Как уже писал altapress.ru, с ноября 2020 года в течение нескольких месяцев регистрировали более 200 заболевших, в феврале их число снизилось, в марте продолжило тенденцию к снижению.
По последним данным, в больницах лечатся 1 129 человек с коронавирусной инфекцией и 384 пациента с вирусной пневмонией.
266 человек находятся в тяжелом состоянии, 89 их них на ИВЛ.
Общее число заболевших с начала пандемии составляет 47 137 человек. Выздоровели всего 42 198 пациентов. Умерло 2 694 человека.
Новые случаи
- Барнаул — 24,
- Бийск, Рубцовск — по 9 заболевших,
- Родинский район — 6,
- Благовещенский, Калманский районы — по 5 заболевших,
- Славгород — 4,
- Новоалтайск, Яровое, Шипуновский район — по 3 заболевших,
- Алейск, Бийский, Крутихинский, Кулундинский, Табунский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
- Камень-на-Оби, Алейский, Алтайский, Баевский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Ключевский, Красногорский, Немецкий национальный, Павловский, Поспелихинский, Рубцовский, Топчихинский районы — по 1 заболевшему.