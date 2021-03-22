Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 марта 1°C
Коронавирус
﻿
Жизнь

Прирост зараженных на Алтае снизился до уровня июля-августа 2020 года

В Алтайском крае, по данным на 22 марта, зарегистрировали 109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 14 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

Напомним, в конце июля и начале августа 2020 года число новых зараженных фиксировали на уровне +110. В сентябре прирост упал до +60, а после пошел резкий рост — с ноября в течение нескольких месяцев регистрировали более 200 заболевших. На данный момент постоянное снижение наблюдается с 5 февраля (+181).

На 22 марта всего в крае инфицированных — 46 188 (в том числе 3 174 ребенка до 17 лет включительно). Выздоровели — 41 231 пациент, из них за прошедшие сутки — 65.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 330 человека.

«Кроме этого, 421 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 6 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 483 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

«Развернуто 2366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ — 304. Резервных коек: 2366 — 1330 — 421 = 615», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 302, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 93.

За весь период скончались 2 595 человек: из них 14 — за прошедшие сутки (12 — из-за COVID-19, по иным причинам — 2). Всего от коронавирусной инфекции скончались 1 726 человек (по иным причинам смерти — 869).

На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 279 699 человек. На 22 марта в регионе прививается 77 413 человек: 26 664 — получили первую прививку, 50 749 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее в Алтайском крае осторожно ослабили коронавирусные ограничения.

Из новых 109 заболевших по данным на 22 марта: Барнаул — 29, Рубцовск — 18, Бийск — 9, Локтевский район — 8, Алейск — 7, Бийский и Поспелихинский районы — по 4, Славгород, Ключевской, Мамонтовский, Немецкий национальный, Первомайский и Родинский районы — по 3, Благовещенский, Краснощековский и Смоленский районы — по 2, Камень-на-Оби, Кулундинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Романовский и Рубцовский районы — по 1.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость