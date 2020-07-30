+105. Прирост инфицированных COVID-19 на Алтае замедлился и приближается к сотне

Всего в крае инфицированы за весь период — 8 998 человек, выздоровели — 7 158. На сегодняшний день проходят лечение 1 629 человек, из них в госпиталях — 975, амбулаторное лечение — 654.

Из новых заболевших на 30 июля: Барнаул — 39, Бийск — 22, Рубцовск — 6, Новоалтайск и Тальменский — 5, Бийский и Первомайский районы — по 4, Смоленский район — 3, ЗАТО Сибирский, Яровое, Волчихинский, Целинный и Шелаболихинский районы — по 2, Заринск, Алтайский, Рубцовский, Егорьевский, Петропавловский, Тюменцевский и Ключевский районы — по 1 случаю.

По типу заболевания: 160 случаев — завозные, 4 654 — по контакту с зараженными, 1 840 — у больных внебольничной пневмонией, 3 101 — у заболевших ОРВИ, в 4 057 случаях — бессимптомное течение.

Всего выздоровели 7 158 человек, из них за прошедшие сутки — 225. Тяжелобольных — 103, на аппарате ИВЛ — 28.

Анализы. Коронавирус. CC0

За весь период скончались 211 человек, из них 7 за прошедшие сутки (2 — от COVID-19, по иной причине смерти — 5). Всего от короновирусной инфекции скончалось 86 человек, по иным причинам смерти — 122, на экспертизе — 3 случая.

На 30 июля под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 2 348 пациентов, закончено наблюдение и самоизоляция у 40 097 человек. Всего в крае на инфекцию обследовали 298 881 человек.

Напомним, по данным на 29 июля выявили 107 новых зараженных, а число инфицированных COVID-19 приблизилось к 9 тысячам.

Прирост зараженных в крае постепенно снижается с 17 июля, когда зафиксировали 228 новых случаев. До этого, с 9 июля, держалась планка — выше 200. Максимальный показатель зафиксировали 15 июля — плюс 246 инфицированных.