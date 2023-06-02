Врачи спасли россиянина, у которого 16 раз останавливалось сердце

Житель села под Казанью почувствовал себя плохо, когда забирал ребенка из школы.

Он сам приехал в сельскую амбулаторию. И рассказал, что резко заболело сердце.

Работники предположили — у мужчины инфаркт, оказали первую помощь. И отправили на скорой в Казань, в республиканскую больницу. В приемном покое пациенту стало хуже — пропало давление и сердечный ритм. Врачи тут же провели необходимые реанимационные действия и срочно отправили пациента на операционный стол.

Мужчину пришлось реанимировать 16 раз, в том числе во время операции, каждый раз используя дефибриллятор, пишет "Доктор Питер".

Рентгенхирурги поставили два стента, а врачи отделений реанимации и интенсивной терапии и кардиологии стабилизировали состояние пациента в течение недели.

Недавно мужчину выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, указывает mail.ru.

Ранее у российской певицы Наталии Власовой остановилось сердце во время операции.

Исполнительница неожиданно для всех оказалась в больнице. Ей диагностировали отек легких, а 25 апреля сделали сложную операцию на сердце.

После коронарного шунтирования артистку подключили в ИВЛ — дышать самостоятельно певица не могла. По словам источника, сама операция прошла сложно.

Во время медицинского вмешательства врачи остановили сердце певицы, из-за чего у нее упало кровяное давление и отказали почки.