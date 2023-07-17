Время добрых дел. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Любая благотворительность, посты, молитвы утраивают свою силу. Вы получите гораздо больше отдачи, помогая другим. Не планируйте много дел на понедельник. Входите в рабочий режим постепенно», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, попробуйте больше доверять. Особенно своим детям, ученикам. Не давите, разговаривайте спокойно. Давайте поручения и не контролируйте выполнение. Верьте, они справятся.

Тельцы, занимайтесь дизайном интерьера. Жилищные вопросы, возможно, не получится быстро решить. Не торопитесь. Все отложенные дела скоро снова попадут в поле вашего внимания.

Близнецы, самое время заняться своим внешним видом, гардеробом, настроением. Осваивайте нетрадиционные методы оздоровления и энергетические практики.

Раки, неделя для вас, возможно, не будет такой продуктивной, как хотелось бы. Не торопитесь сделать все дела, иначе останетесь без сил. До середины четверга держите спокойный темп.

Пляж. Отдых. Шезлонги. Пляжный зонт. unsplash.com

Львы, в понедельник отдыхайте или хотя бы разгрузите себя по максимуму. Вас теперь будут интересовать семейные, внутренние вопросы. Попробуйте больше помогать другим.

Девы, у вас есть шанс хорошо поправить здоровье. Если правильно расставить приоритеты. Чрезмерные амбиции, стремление к авторитетам может этому помешать.

Весы, не заводите мимолетных романов, интриг. Адекватно не сможете оценить обстановку. Попадете в неприятную ситуацию. Обратите внимание на тех, кому требуется помощь.

Скорпионы уже почувствовали себя веселее, энергичней. Внедряйте ваши идеи в рабочий процесс. Отношения пока оставьте в покое. На коллег по работе сильно не наезжайте. У них нет сейчас столько энтузиазма, сколько у вас.

Стрельцы, займитесь правильным питанием детей, обратите внимание и на свое. Прививайте полезные привычки. Избегайте крайностей в общении.

Козероги, ваши смелые мечты сейчас могут испортить отношения. Мечтать полезно. Но никто не должен пострадать при их исполнении.

Водолеи, не напрягайтесь из- за финансовой стороны дела. Не устраивайте конфронтацию с партнером. Споры, настаивание на своей позиции - не ваш метод.

Рыбы, осторожнее обращайтесь с деньгами. Питайтесь правильно. Избегайте фастфуда, искусственной еды. Постарайтесь оставаться добрыми , мудрыми в своей речи.