«Время не действовать, а переосмысливать». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя неуемных желаний и борьбы. В среду не планируйте много дел. Постарайтесь не насиловать себя и других», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

«Время не действовать, а переосмысливать, расставлять приоритеты, точки над i», — говорит Светлана Черемисина о Рыбах. А такому знаку, как Овен, придется позаботиться о внешнем — заняться красотой и здоровьем, добавляет она.

Привести в порядок дом и офис предстоит Водолеям, советует астропсихолог. Львам — дом и отношениях с мамой. Весам — только в отношениях с партнером, также им нужно быть внимательными в коммуникации с близкими, наставниками, начальством.

«Не считайте деньги партнера и не ругайтесь с ним — не получите желаемого», — предупреждает Тельцов специалистка. Также уйти от войны в отношениях она рекомендует Близнецам.

Чтобы сохранить удачу и поддержку, Козерогам нужно молчать о своих планах, говорит астропсихолог. Ракам и Скорпионам, по ее словам, нужно справиться с раздражением и нетерпением, а также не ждать благодарности.

«Они почувствуют себя счастливее и живее, но не нужно спешить менять стиль жизни и работу. Наблюдайте, планируйте», — советует Стрельцам Черемисина. Девам же она рекомендует быть осторожнее и не вестись на манипуляции.