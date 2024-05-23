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Жизнь

Время загадывать желания: Барнаул окутал "сиреневый туман". Фото

Яблони обронили свои лепестки под напором теплого дождя и порывистого ветра. Но на смену белоснежным невестам пришли сиреневые, розовые, белые цветы — сирень.

Сирень.
Сирень.
altapress.ru

Барнаульцы «зарываются» в кустарники и ищут заветные пять лепестков — загадать желание и проглотить нежный цветочек. Чтобы уж наверняка сбылось.

Корреспонденты altapress.ru с телефонами наперевес тоже искали заветные лепесточки. Правда, не раскрыли свои заветные желания.

А нашим читателям мы бы хотели пожелать здоровья, счастья, благополучия. И чтобы все желания сбылись. Весны!

Ранее накануне резкого похолодания в Барнауле стали "бушевать" яблони, сирень и девичий виноград.

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