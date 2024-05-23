Барнаульцы «зарываются» в кустарники и ищут заветные пять лепестков — загадать желание и проглотить нежный цветочек. Чтобы уж наверняка сбылось.
Корреспонденты altapress.ru с телефонами наперевес тоже искали заветные лепесточки. Правда, не раскрыли свои заветные желания.
А нашим читателям мы бы хотели пожелать здоровья, счастья, благополучия. И чтобы все желания сбылись. Весны!
Ранее накануне резкого похолодания в Барнауле стали "бушевать" яблони, сирень и девичий виноград.
Самое важное - в нашем Telegram-канале