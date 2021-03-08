Все из-за Клары и Розы. История 8 марта

Ежегодно 8 марта празднуется Международный женский день. Эта дата в некоторых странах, например, России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Туркменистане, Украине, является национальным праздником. Рассказываем историю Международного женского дня.

От конференции — к празднику

Идея проведения Международного женского дня впервые возникла в начале 20 века. Когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения различных идеологий.

В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих женщин. Тогда коммунистки Клара Цеткин и Роза Люксембург выдвинули идею празднования Международного женского дня.

Они хотели, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью праздника назвали борьбу женщин за свои права.

Существует мнение, что первый в истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал одной из предпосылок празднования Международного женского дня.

Женщина работает. СС0

Официальный статус праздник приобрел по решению ООН в 1975 году, и с тех пор отмечается ООН ежегодно как Международный день борьбы за права женщин и международный мир. Каждый год посвящен определенной теме.

День подарков и цветов

В этот день женщины всех континентов имеют возможность собраться вместе и вспомнить о традиции, которая олицетворяет собой, по крайней мере, несколько десятилетий борьбы за равенство, справедливость, мир и развитие.

В современном обществе Международный женский день, в первую очередь, праздник весны и внимания к женщине, когда представители сильной половины человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин подарками и заботой.