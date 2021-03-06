Куда сходить в Барнауле на праздничных выходных 6, 7 и 8 марта

Кино
На этой неделе киноманов будут покорять сразу тремя романтическими комедиями, спортивной драмой и новой диснеевской принцессой.
Фильм «Белый снег» расскажет о жизни и победах знаменитой олимпийской чемпионки Елены Вяльбе. Зрители пройдут весь путь вместе с лыжницей — от ее детства до Олимпийских игр 1997 года в Норвегии.
Disney перенесет зрителей в волшебный мир, где обитают драконы. Последнего из них предстоит найти воинственной девушке Райе. Дракон поможет положить конец бесконечной войне.
Если кто-то соскучился по лету и морю, тому прямиком на «Рашн Юг». Солнце, теплый воздух и любовь, которая побеждает все — кажется, после морозной зимы мы все заслужили эту нежную комедию.
Театр
6 марта в МТА премьера — здесь произойдет схватка двух известных королев — Марию Стюарт и Елизаветы Тюдор. Зрителей ждет масштабный экшн и страсти, достойные древнегреческих трагедий.
Подробнее о постановке можно почитать здесь. Начало в 17:00, цена билета 200−500 рублей.
7 марта в музыкальном театре всех ждет красочная «Баядера». Это история любви принца Раджами и звезды парижской сцены Одетты.
Спектакль полон не только драматических переживаний: все уравновешивается тонким юмором и смешными похождениями лукавой парижанки Мариэтты, ее мужа Луи Филиппа и ее «сердечного друга» Наполеона.
Смотрим в 17:00, цена билета — 250−600 рублей.
В праздничный день 8 марта можно пойти в театр драмы им. Шукшина. Здесь покажут «Зойкину квартиру» по пьесе Булгакова.
Любовь, ревность, алчность, предательство, убийство — постановка наполнена событиями, которые найдут отражение в сегодняшнем дне.
Начало в 17:30, цена билета 150−500 рублей.
Активный отдых
«Титов-Арена» вновь приглашает покататься на коньках бесплатно, но в этот раз — днем, а не ночью. Каток будет открыт 8 марта с 12:00 до 20:00. Обязательно возьмите коньки с собой — в «Арене» нет проката.
«Карандин-Арена» в Международный женский день устраивает такую же акцию, только там разрешат покататься подольше — до 21:00. Первым девушкам, которые выйдут на лед, обещают дарить цветы.
Также 6 и 7 марта на стадионе «Клевченя» пройдут Всероссийские соревнования по зимнему спидвею — гонках на мотоциклах по льду. У спортивных мотоциклов в этой дисциплине нет тормозов, шипы на покрышках достигают 28 мм (всего 320 шипов).
Начало гонок 12:00. Ежедневно будет проходить по 20 заездов.
Выставка
На этой неделе в Барнауле открылись две нежные выставки, которые обязательно понравятся женщинам.
В художественном музее можно увидеть картины художницы Лидии Селезневой. Ее произведения наполнены светом, теплотой, домашним уютом и весной, которую мы все с нетерпением ждем.
В ГМИЛИКА работает персональная выставка Анастасии Крыловой. Она закончила Новоалтайское художественное училище, а сейчас работает преподавателем Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки в Москве.
Ее работы выполнены в технике масляной живописи, многослойной акварели, акрила и пастели. В музее представлены произведения разных жанров — лирические пейзажи, изысканные натюрморты, портреты.
В этом же музее к Международному женскому дню открывается выставка открыток. Все они посвящены празднику — 8 марта.
Концерт
8 марта на сцене филармонии выступит Альберт Кувезин с группой «Yat-Kha» из Тувы.
Визитная карточка «Ят-Ха» — «канзат каргыраа», неповторимое горловое пение. Музыку группы критики сравнивают с Sonic Youth, Deep Purple и Swans. Последний альбом группы продюсировал сам Пол Коркетт, создатель фирменного саунда The Cure, 16 Horsepower, Placebo и Ника Кейва.
Начало в 18:00. Цена билета — 500 рублей.
Мастер-классы
В краеведческом музее 6 марта детей будут учить делать розы из бумаги (начало в 13:00 и 15:00), 7 марта — броши из фоамирана и открытки (начало в 13:00).
В ГМИЛИКА пройдут традиционные программы выходного дня. 7 марта здесь научат упаковывать подарки в японском стиле. Начало в 13:00.