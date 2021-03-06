Куда сходить в Барнауле на праздничных выходных 6, 7 и 8 марта

Хотите оригинально поздравить маму, бабушку, жену, любимую? Отведите ее в кино. Или на выставку. Или в оба места сразу. «Афиша» такие сюрпризы одобряет и предлагает свои варианты культурных выходных.

Кино

На этой неделе киноманов будут покорять сразу тремя романтическими комедиями, спортивной драмой и новой диснеевской принцессой.

Фильм «Белый снег» расскажет о жизни и победах знаменитой олимпийской чемпионки Елены Вяльбе. Зрители пройдут весь путь вместе с лыжницей — от ее детства до Олимпийских игр 1997 года в Норвегии.

Disney перенесет зрителей в волшебный мир, где обитают драконы. Последнего из них предстоит найти воинственной девушке Райе. Дракон поможет положить конец бесконечной войне.

Если кто-то соскучился по лету и морю, тому прямиком на «Рашн Юг». Солнце, теплый воздух и любовь, которая побеждает все — кажется, после морозной зимы мы все заслужили эту нежную комедию.

Театр

6 марта в МТА премьера — здесь произойдет схватка двух известных королев — Марию Стюарт и Елизаветы Тюдор. Зрителей ждет масштабный экшн и страсти, достойные древнегреческих трагедий.

Подробнее о постановке можно почитать здесь. Начало в 17:00, цена билета 200−500 рублей.

В Молодежном театре Алтая представили спектакль «Мария Стюарт» Дмитрий Лямзин

7 марта в музыкальном театре всех ждет красочная «Баядера». Это история любви принца Раджами и звезды парижской сцены Одетты.

Спектакль полон не только драматических переживаний: все уравновешивается тонким юмором и смешными похождениями лукавой парижанки Мариэтты, ее мужа Луи Филиппа и ее «сердечного друга» Наполеона.

Смотрим в 17:00, цена билета — 250−600 рублей.

Баядера театр

В праздничный день 8 марта можно пойти в театр драмы им. Шукшина. Здесь покажут «Зойкину квартиру» по пьесе Булгакова.

Любовь, ревность, алчность, предательство, убийство — постановка наполнена событиями, которые найдут отражение в сегодняшнем дне.

Начало в 17:30, цена билета 150−500 рублей.

Активный отдых

«Титов-Арена» вновь приглашает покататься на коньках бесплатно, но в этот раз — днем, а не ночью. Каток будет открыт 8 марта с 12:00 до 20:00. Обязательно возьмите коньки с собой — в «Арене» нет проката.

«Карандин-Арена» в Международный женский день устраивает такую же акцию, только там разрешат покататься подольше — до 21:00. Первым девушкам, которые выйдут на лед, обещают дарить цветы.

Массовое катание на коньках. Алтайский спорт , http://www.altaisport.ru/

Также 6 и 7 марта на стадионе «Клевченя» пройдут Всероссийские соревнования по зимнему спидвею — гонках на мотоциклах по льду. У спортивных мотоциклов в этой дисциплине нет тормозов, шипы на покрышках достигают 28 мм (всего 320 шипов).

Начало гонок 12:00. Ежедневно будет проходить по 20 заездов.

Выставка

На этой неделе в Барнауле открылись две нежные выставки, которые обязательно понравятся женщинам.

В художественном музее можно увидеть картины художницы Лидии Селезневой. Ее произведения наполнены светом, теплотой, домашним уютом и весной, которую мы все с нетерпением ждем.

Картина Лидии Селезневой «Ушедшая эпоха» ghmak.ru

В ГМИЛИКА работает персональная выставка Анастасии Крыловой. Она закончила Новоалтайское художественное училище, а сейчас работает преподавателем Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки в Москве.

Ее работы выполнены в технике масляной живописи, многослойной акварели, акрила и пастели. В музее представлены произведения разных жанров — лирические пейзажи, изысканные натюрморты, портреты.

Выставка Анастасии Крыловой vk.com/gmilika

В этом же музее к Международному женскому дню открывается выставка открыток. Все они посвящены празднику — 8 марта.

Концерт

8 марта на сцене филармонии выступит Альберт Кувезин с группой «Yat-Kha» из Тувы.

Альберт Кувезин с группой «Yat-Kha» barnaul.kassy.ru

Визитная карточка «Ят-Ха» — «канзат каргыраа», неповторимое горловое пение. Музыку группы критики сравнивают с Sonic Youth, Deep Purple и Swans. Последний альбом группы продюсировал сам Пол Коркетт, создатель фирменного саунда The Cure, 16 Horsepower, Placebo и Ника Кейва.

Начало в 18:00. Цена билета — 500 рублей.

Мастер-классы

В краеведческом музее 6 марта детей будут учить делать розы из бумаги (начало в 13:00 и 15:00), 7 марта — броши из фоамирана и открытки (начало в 13:00).

В ГМИЛИКА пройдут традиционные программы выходного дня. 7 марта здесь научат упаковывать подарки в японском стиле. Начало в 13:00.