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11 октября 3°C

«Все. Конец»: как выносили приговор жестоким убийцам барнаульца Михаила Седова

10 октября, спустя чуть больше года после случившейся трагедии с Михаилом Седовым, его убийцам вынесли приговор. Судья счел, что смягчающие обстоятельства не уменьшают тяжести совершенного преступления и приговорил обвиняемых к 16 и 18 годам лишения свободы. Убийцы на суде были как всегда безмолвны и невозмутимы. О тяжелой атмосфере этого заседания — в репортаже altapress.ru.

Заседание суда по делу Михаила Седова
Заседание суда по делу Михаила Седова
Дмитрий Лямзин

Очередное заседание по делу об убийстве Михаила Седова, работавшего до гибели директором одной из коммерческих фирм Барнаула, было назначено на 10:00. Потерпевшие подошли к залу за нескольких минут до начала. Двери были еще закрыты, поэтому родственники ждали в фойе. Судя по их разговорам, они до последнего не знали, будет ли вынесен в этот день приговор.

«А вы уверены, что сегодня будет приговор?» — обратился кто-то из них к помощнику судьи. Женщина ответила положительно.

Когда собравшимся разрешили войти в зал, обвиняемые уже находились за решеткой металлической клетки. Михаил Поспелов стоял, держа руки за спиной, и с безразличным взглядом смотрел перед собой.

Евгений Кочергин, как только увидел потерпевших и телекамеры, поглубже натянул на лицо модную бейсболку, чтоб не видно было глаз. Перед тем как вошел судья, он пару минут о чем-то переговаривался с адвокатом.

Заседание суда по делу Михаила Седова
Заседание суда по делу Михаила Седова
Дмитрий Лямзин

Судья Алексей Сыровежкин обратился к Кочергину и дал ему право последнего слова. Парень, которого обвиняют в жестоком убийстве, тихо и невнятно пробурчал: «Прошу вынести справедливое решение». Больше сказать ему было нечего.

После этого судья объявил 30-минутный перерыв и удалился. Некоторое время подсудимые еще находились в «клетке».

«Ты посмотри, Кочергин-то поправился. Видно, хорошо ему на тюремных харчах, — сказал пожилой мужчина из группы потерпевших. — Вроде и семья нормальная, а такой выродок получился».

Заседание суда по делу Михаила Седова
Заседание суда по делу Михаила Седова
Дмитрий Лямзин

Во время перерыва люди сидели безмолвно. На втором ряду женщина, пытаясь не привлекать к себе внимание, разговаривала по телефону, но слова ее все равно разносились по огромному залу: «Все. Конец. Сегодня будет приговор».

Как оглашали приговор?

Судья Сыровежкин зачитывал приговор четко, громко и детально. Начал с характеристик обвиняемых — оба родились в Барнауле, оба — не женаты, ранее не судимые, учатся. 19 августа суд присяжных признал их виновными в разбое и убийстве Михаила Седова.

Вечером 2 октября прошлого года они напали на него рядом с гаражом и жестоко избивали в течение 30 минут. Били по голове, лицу и туловищу металлическими монтировками, а потом запинывали ногами. Следователи пришли к выводу, что Михаилу нанесли не менее 27 серьезных ударов. После таких издевательств мужчина потерял сознание.

Заседание суда по делу Михаила Седова
Заседание суда по делу Михаила Седова
Дмитрий Лямзин

Алексей Сыровежкин,
судья Алтайского краевого суда:

Поспелов и Кочергин поместили Седова в багажник автомобиля и перевезли в лесной массив в Борзовой заимке. Вытащив его, Поспелов нанес погибшему не менее пяти ударов ножом в шею.

От следующих подробностей мурашки бежали по телу. У Михаила Седова были множественные ранения шеи, одно из которых повредило сонную артерию, открытая черепно-мозговая травма, переломы свода и основания черепа.

Заседание суда по делу Михаила Седова
Заседание суда по делу Михаила Седова
Дмитрий Лямзин

От нанесенных ударов по голове произошло кровоизлияние обоих полушарий мозга, множественные раны лица, кровоизлияния мягких тканей, и кровопотеки по телу. Умер Михаил Седов от обильной потери крови.

Пока судья зачитывал жуткие подробности убийства лица обвиняемых были безучастны и спокойны. Мать Седова выслушивала все это стойко, изредка лишь поднося к лицу платок и вытирая слезы.

Заседание суда по делу Михаила Седова
Заседание суда по делу Михаила Седова
Дмитрий Лямзин

Алексей Сыровежкин,
судья Алтайского краевого суда:

Затем его труп Поспелов и Кочергин переместили в кусты и забрали имевшиеся при нем денежные средства в размере 2 тыс. рублей, а также автомобиль марки Subaru Trebeca стоимость 615 тыс. рублей. В судебном заседании подсудимые отрицали вину по предъявленным обвинениям.

Какие были смягчающие обстоятельства?

Суд решил, что Поспелов и Кочергин хотели завладеть автомобилем, поэтому и совершили убийство, заранее все продумав. Медицинская экспертиза показала, что в период преступления они были вполне вменяемые и осознавали, что делают.

Ранее психические заболевания у них не фиксировали, на учете в соответствующих лечебных учреждениях они не стояли. В суде вели себя адекватно.

При этом судья при вынесении решения учел молодой возраст обвиняемых (обоим по 22 года), имеющиеся у них и родственников заболевания. Михаил Поспелов на стадии расследования способствовал следствию, до совершения преступления имел благодарности, участвовал в воспитании двух детей.

Кочергин тоже характеризовался положительно, частично признал свою вину. Суд все это принял к сведению.

А вот явка с повинной учтена не была: обвиняемые дали ее спустя долгое время после задержания, без участие адвокатов и на суде отказались.

Какое принято решение?

Обоим подсудимым суд назначил реальный срок с отбыванием в колонии строго режима. За решеткой Михаил Поспелов, перерезавший Седову горло, проведет 18 лет, его подельник Евгений Кочергин — 16 лет. Прибывание в СИЗО во время следствия и суда обвиняемым зачли из расчета день за день. Получается, что почти по году они уже отсидели.

Еще в течение года каждому из них придется отбывать дополнительное наказание. Им запрещено будет выезжать из города, где они будут проживать, не выходить из дома с 22:00 до 06:00, два раза в месяц отмечаться в соответствующих органах.

Заседание суда по делу Михаила Седова
Заседание суда по делу Михаила Седова
Дмитрий Лямзин

Поспелову и Кочергину придется выплатить потерпевшим моральный ущерб. Матери Михаила Седова, его жене и двум малолетним детям они должны 6 млн рублей.

У Поспелова в счет гражданских исков уже арестовали автомобиль Toyota Corolla и мобильный телефон.

Что будет с делом дальше?

После вынесения приговора участники суда были внешне спокойны, в зале повисла гнетущая тишина.

Обвиняемых под конвоем начали выводить. В какой-то момент Кочергин, который все это время прятал свое лицо, одел кепку, которой прикрывался. По его блуждающему взгляду сложно было понять, раскаялся ли он в совершенном убийстве.

Заседание суда по делу Михаила Седова
Заседание суда по делу Михаила Седова
Дмитрий Лямзин

На ознакомление с решением у обоих сторон есть трое суток, в течение 10 дней они могут подать апелляцию. Родственники убитого Михаила Седова делать это, скорее всего, не будут.

По каким статьям судили убийц Седова?

Поспелов и Кочергин признаны виновными по п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем).

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