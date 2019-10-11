«Все. Конец»: как выносили приговор жестоким убийцам барнаульца Михаила Седова

10 октября, спустя чуть больше года после случившейся трагедии с Михаилом Седовым, его убийцам вынесли приговор. Судья счел, что смягчающие обстоятельства не уменьшают тяжести совершенного преступления и приговорил обвиняемых к 16 и 18 годам лишения свободы. Убийцы на суде были как всегда безмолвны и невозмутимы. О тяжелой атмосфере этого заседания — в репортаже altapress.ru.

Очередное заседание по делу об убийстве Михаила Седова, работавшего до гибели директором одной из коммерческих фирм Барнаула, было назначено на 10:00. Потерпевшие подошли к залу за нескольких минут до начала. Двери были еще закрыты, поэтому родственники ждали в фойе. Судя по их разговорам, они до последнего не знали, будет ли вынесен в этот день приговор.

«А вы уверены, что сегодня будет приговор?» — обратился кто-то из них к помощнику судьи. Женщина ответила положительно.

Когда собравшимся разрешили войти в зал, обвиняемые уже находились за решеткой металлической клетки. Михаил Поспелов стоял, держа руки за спиной, и с безразличным взглядом смотрел перед собой.

Евгений Кочергин, как только увидел потерпевших и телекамеры, поглубже натянул на лицо модную бейсболку, чтоб не видно было глаз. Перед тем как вошел судья, он пару минут о чем-то переговаривался с адвокатом.

Заседание суда по делу Михаила Седова Дмитрий Лямзин

Судья Алексей Сыровежкин обратился к Кочергину и дал ему право последнего слова. Парень, которого обвиняют в жестоком убийстве, тихо и невнятно пробурчал: «Прошу вынести справедливое решение». Больше сказать ему было нечего.

После этого судья объявил 30-минутный перерыв и удалился. Некоторое время подсудимые еще находились в «клетке».

«Ты посмотри, Кочергин-то поправился. Видно, хорошо ему на тюремных харчах, — сказал пожилой мужчина из группы потерпевших. — Вроде и семья нормальная, а такой выродок получился».

Заседание суда по делу Михаила Седова Дмитрий Лямзин

Во время перерыва люди сидели безмолвно. На втором ряду женщина, пытаясь не привлекать к себе внимание, разговаривала по телефону, но слова ее все равно разносились по огромному залу: «Все. Конец. Сегодня будет приговор».

Как оглашали приговор?

Судья Сыровежкин зачитывал приговор четко, громко и детально. Начал с характеристик обвиняемых — оба родились в Барнауле, оба — не женаты, ранее не судимые, учатся. 19 августа суд присяжных признал их виновными в разбое и убийстве Михаила Седова.

Вечером 2 октября прошлого года они напали на него рядом с гаражом и жестоко избивали в течение 30 минут. Били по голове, лицу и туловищу металлическими монтировками, а потом запинывали ногами. Следователи пришли к выводу, что Михаилу нанесли не менее 27 серьезных ударов. После таких издевательств мужчина потерял сознание.

Заседание суда по делу Михаила Седова Дмитрий Лямзин

Алексей Сыровежкин,

судья Алтайского краевого суда:

Поспелов и Кочергин поместили Седова в багажник автомобиля и перевезли в лесной массив в Борзовой заимке. Вытащив его, Поспелов нанес погибшему не менее пяти ударов ножом в шею.

От следующих подробностей мурашки бежали по телу. У Михаила Седова были множественные ранения шеи, одно из которых повредило сонную артерию, открытая черепно-мозговая травма, переломы свода и основания черепа.

Заседание суда по делу Михаила Седова Дмитрий Лямзин

От нанесенных ударов по голове произошло кровоизлияние обоих полушарий мозга, множественные раны лица, кровоизлияния мягких тканей, и кровопотеки по телу. Умер Михаил Седов от обильной потери крови.

Пока судья зачитывал жуткие подробности убийства лица обвиняемых были безучастны и спокойны. Мать Седова выслушивала все это стойко, изредка лишь поднося к лицу платок и вытирая слезы.

Заседание суда по делу Михаила Седова Дмитрий Лямзин

Алексей Сыровежкин,

судья Алтайского краевого суда:

Затем его труп Поспелов и Кочергин переместили в кусты и забрали имевшиеся при нем денежные средства в размере 2 тыс. рублей, а также автомобиль марки Subaru Trebeca стоимость 615 тыс. рублей. В судебном заседании подсудимые отрицали вину по предъявленным обвинениям.

Какие были смягчающие обстоятельства?

Суд решил, что Поспелов и Кочергин хотели завладеть автомобилем, поэтому и совершили убийство, заранее все продумав. Медицинская экспертиза показала, что в период преступления они были вполне вменяемые и осознавали, что делают.

Ранее психические заболевания у них не фиксировали, на учете в соответствующих лечебных учреждениях они не стояли. В суде вели себя адекватно.

При этом судья при вынесении решения учел молодой возраст обвиняемых (обоим по 22 года), имеющиеся у них и родственников заболевания. Михаил Поспелов на стадии расследования способствовал следствию, до совершения преступления имел благодарности, участвовал в воспитании двух детей.

Кочергин тоже характеризовался положительно, частично признал свою вину. Суд все это принял к сведению.

А вот явка с повинной учтена не была: обвиняемые дали ее спустя долгое время после задержания, без участие адвокатов и на суде отказались.

Какое принято решение?

Обоим подсудимым суд назначил реальный срок с отбыванием в колонии строго режима. За решеткой Михаил Поспелов, перерезавший Седову горло, проведет 18 лет, его подельник Евгений Кочергин — 16 лет. Прибывание в СИЗО во время следствия и суда обвиняемым зачли из расчета день за день. Получается, что почти по году они уже отсидели.

Еще в течение года каждому из них придется отбывать дополнительное наказание. Им запрещено будет выезжать из города, где они будут проживать, не выходить из дома с 22:00 до 06:00, два раза в месяц отмечаться в соответствующих органах.

Заседание суда по делу Михаила Седова Дмитрий Лямзин

Поспелову и Кочергину придется выплатить потерпевшим моральный ущерб. Матери Михаила Седова, его жене и двум малолетним детям они должны 6 млн рублей.

У Поспелова в счет гражданских исков уже арестовали автомобиль Toyota Corolla и мобильный телефон.

Что будет с делом дальше?

После вынесения приговора участники суда были внешне спокойны, в зале повисла гнетущая тишина.

Обвиняемых под конвоем начали выводить. В какой-то момент Кочергин, который все это время прятал свое лицо, одел кепку, которой прикрывался. По его блуждающему взгляду сложно было понять, раскаялся ли он в совершенном убийстве.

Заседание суда по делу Михаила Седова Дмитрий Лямзин

На ознакомление с решением у обоих сторон есть трое суток, в течение 10 дней они могут подать апелляцию. Родственники убитого Михаила Седова делать это, скорее всего, не будут.