Ольга Бойкова 10 лет свой жизни отдала театру и сейчас служит в театре кукол «Сказка». Два года назад она решила «выйти из системы» и открыть собственный авторский театр. Но планы изменились, и сейчас она учит искусству сцены детей и взрослых. Как ей это удается — в нашем материале.

Свобода и полет фантазии

Театральная студия Boikova – одна из самых шумных, ярких и веселых в офисном центре на Льва Толстого, 16. Маленькие ученики в разноцветных костюмах поют песни, танцуют, громко смеются и пытаются запомнить слова постановки. Руководит группой веселых ребят Ольга Бойкова, актриса с десятилетним стажем.

Ольга честно признается: она даже представить себе не могла, что будет когда-нибудь работать с детьми. Всю свою жизнь они занималась театром и еще в 7 лет заявила, что станет актрисой. Отучившись в Алтайском институте культуры, она сразу после выпуска взошла на сцену. Наша собеседница служила в театре драмы им. Шукшина и музыкальном театре, а сейчас трудится в театре кукол «Сказка».

Два года назад Ольга решила шагнуть дальше и создать собственную театральную студию.

Театральная студия Ольги Бойковой Altapress.ru

«Эта идея родилась из большой любви к театру и желания художественного самовыражения. Государственный театр все же ограничивает свободу и полет фантазии», — рассказывает руководительница студии.

При этом Ольга честно признается, что сначала ей было страшно даже решиться на открытие собственного дела. «Очень привыкаешь жить по системе: детский сад, школа, вуз, потом устройство на стабильную работу и карьерный рост. После такого сложно перестроить свое мышление. Не понятно, как работать на самого себя, где искать деньги и как развиваться», — вспоминает собеседница.

В поиске ответов на эти вопросы Ольга прошла образовательные курсы центра «Мой бизнес» от национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». После этого она стала гораздо смелее строить планы на будущее.

Без артхауса, но с детьми

А намерения были грандиозными. Сначала Ольга вместе с командой хотела создать настоящий авторский театр: с труппой, продажей билетов и спектаклями каждую неделю. Потом планы изменились: они решили открыть театральную студию.

«Мы сняли просто огромное помещение, за которое отдавали такие же огромные деньги. Даже успели сделать в нем ремонт. А через два месяца благополучно съехали, потому что аренду платить было нечем», — вспоминает собеседница.

Новое помещение оказалось в разы меньше и при этом намного уютнее прежнего. На этот раз Ольга открыла студию абсолютно для всех, «уже без претензий на артхаус», — улыбается актриса. И оказалось, что такая площадка в Барнауле популярнее всего. Дети — от малышей до подростков — начали с охотой приходить на занятия и учиться актерскому мастерству.

Театральная студия Ольги Бойковой Altapress.ru

«Сначала было страшно работать с детьми! Но постепенно я справилась, пусть и с напуганными глазами. Аренду же надо платить», — смеется руководительница студии.

В том числе в театральную студию стала ходить дочь Ольги, Ксюша, которую, казалось, невозможно чем-то заинтересовать.

«Пойдет в один кружок, а уже на следующий день — «не хочу». Пойдет во второй — «надоело». Я уже просто не знала, куда ее отправить, — рассказывает актриса. — И в один день взяла ее с собой в студию. Дочь отходила месяц, а после заявила, что ей разонравилось. Но мы уже готовили постановку «Муха-цокотуха», где она играла главную роль — а значит, отступать уже поздно. Ксюша смирилась, а после так втянулась, что ходит уже второй год».

О первой премьере театральной студии Ольга вспоминает с улыбкой: «Я тогда ужасно волновалась! Детей «замучила»! Ведь родители мне их доверили, они ждут какого-то результата, и мне не хотелось обманывать их ожидания. Спектакль получился впечатляющим! Я даже расплакалась, когда мне вручили цветы»

Театральная студия Ольги Бойковой Altapress.ru

И снова с самого начала

Однако в начале этого года театральную студию потрясли очередные масштабные изменения.

«Как обычно в таких ситуациях бывает, как только все стало идти хорошо, то тут же в команде начались конфликты, — вспоминает актриса. — По итогу мне пришлось расстаться с партнерами по бизнесу, отдав им прежнее название, социальные сети и реквизит».

Руководительнице студии вновь пришлось начинать все сначала. Но на этот раз было уже проще, потому что был опыт. А еще остались первые ученики, которые приходили на занятия со дня открытия. И постепенно покинутая студия вновь ожила.

Театральная студия Ольги Бойковой Altapress.ru

Сегодня театральная студия Boikova учит сценическому искусству около 30 человек: детей, подростков и взрослых. Занятия ведут профессиональные актеры театров и солистки музыкального театра. Юные актеры ставят спектакли по детским рассказам и сказкам на городских площадках, в том числе в парке «Изумрудный».

«Самой сложной постановкой для нас оказался мюзикл «Золушка», — рассказывает руководитель студии. — Мы ставили его год, в нем участвует 13 детей, как подростки, так и маленькие актеры. И результат превзошел все ожидания! Очень надеемся показать его на различных фестивалях».

В будущем театральная студия планирует присоединиться к театру кукол «Сказка». Со следующего сезона она будет работать на базе театра.

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