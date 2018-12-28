Все у нас хорошо, но #безсолидоедаем: самые громкие цитаты 2018 года

2018-й стал годом ярких высказываний. «Глаголом жгли» чиновники, которые говорили, что государство «не просило рожать» и что на «макарошки» вполне можно прожить. Отличились даже учителя, унижавшие детей, скажем, за дырку на кофте. Яркие высказывания были и у жителей Алтайского края. Altapress.ru составил свой рейтинг самых «крепких» выражений.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

— В общем, вывод такой: все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя (21 августа, встреча с избирателями в Славгороде).

Вячеслав Степанович,

пенсионер из Бийска:

Пять тыщ за хату! Да ты спроси, на что я живу! (мат)… без соли доедаю. Елочка мне нравится?! Елочка …(мат) мне нравится?! (1 декабря, в ответ на вопрос, нравится ли ему городская елка)

Пенсионер в Бийске. Скрин с видео.

Александр Суриков,

экс-посол России в Белоруссии , бывший губернатор Алтайского края:

Новому губернатору надо сосредоточиться на преодолении духа затхлости по отношению к экономике, духа мракобесия по отношению к людям, когда человек не имеет права на свою точку зрения. Я бы присмотрелся к людям и многих, видимо, заменил. Потому что люди с подавленной инициативой. Возможно, многие уже не способны на инициативную работу, а способны только в рот смотреть, что скажет дядя-начальник (17 сентября, в интервью «Вести Алтай»).

Сергей Шубенков,

легкоатлет:

Давайте сравним Путина с теми, кто был в последние 100 лет. С тем же Сталиным давайте сравним. Он выигрывает у всех с явным преимуществом. В положительную сторону, конечно. Другое дело, что, судя по его риторике, он внутри страны ничего не решает. Функция у него — как у красивой обертки: хорошо говорить, остро шутить, вроде бы бороться за народ (9 октября в интервью «Чемпионат.ру»).

Алексей Грибков,

эколог:

Разговоры о том, что, если хозяйство не вести, лес умрет — это чушь. Получается, что Бог сначала создал управление лесами Алтайского края, потом их бухгалтерию, а только потом леса (9 ноября, в интервью altapress.ru).

Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Анна Зайкова

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края до 30 мая 2018 года:

У меня на даче есть такие вазоны. В нашем сухом климате земля в них пересыхает очень быстро, и это бесконечный полив вазонов. В рамках города это настоящие враги народа и сосуны бюджета (22 марта, на выездном совещании по благоустройству Барнаула).

Мария Мотузная,

жительница Барнаула , обвинялась в экстремизме из-за постов в соцсетях:

Быть обвиняемой в экстремизме — это значит лишиться возможности пользоваться банковскими услугами, не иметь шанса устроиться на работу, потому что ты постоянно бегаешь к следователю. Это значит состоять в списке экстремистов и террористов, даже если тебя не осудили (20 октября, в интервью altapress.ru).

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края до 30 мая 2018 года:

Те, кто сегодня оглашал тексты, преследовали одну цель — выбить меня и моих коллег из рабочей колеи. Я персонально и большинство моих коллег уже достаточным образом привиты, чтобы на такое реагировать. Можете и дальше переписывать данные с сайтов, которые зиждутся на искаженной информации. Сравнивать такие подходы с моськой — это обидеть моську. Потому что она действовала бескорыстно, у нее только амбиции были завышены (26 января, после комментариев оппозиции к его отчету за 2017 год).

Мария Прусакова. Олег Богданов , altapress.ru

Мария Прусакова,

первый секретарь крайкома КПРФ:

В 2005 году Путин считал, что обойдется, — возраст можно будет не повышать, экономика справится. А в 2018 году мнение изменил. Что это значит? Что в 2005 году он думал о себе как руководителе гораздо лучше, чем оказался в 2018-м? Очень жаль Владимира Владимировича (31 августа, в комментарии altapress.ru).

Андрей Клюзов,

экс-руководитель регионального исполкома «Единой России»:

В партии достаточно состоятельных людей, но только единицы из них осуществляли добровольные пожертвования. Это неправильно. В острые моменты — на выборах или в других ситуациях — эти люди рады прислониться к бренду «Единой России» или к рейтингу основателя — президента. А в рабочие будни партия им не нужна (14 ноября, в интервью altapress.ru).

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Средняя зарплата — индикатор для того, чтобы подтягивать ее и в других отраслях. В частности, в бюджетном секторе. Врач в Алтайском и Красноярском краях — одна и та же профессия. Но на Алтае его средняя зарплата дотягивает до чуть больше 46 тыс. рублей, а в Красноярском крае почти до 80 тыс. И это проблема (13 июня, в интервью altapress.ru).

Дмитрий Медведев,

гендиректор «Алтайвагона»:

Нам деформируют сознание. Нас концентрируют на интернете, потреблении, услугах, играх и прочих удовольствиях, которые несет цифровая экономика. Я считаю, что все с ног на голову перевернуто. В программе цифровой экономики, которую я читал, нет акцентов на экономических задачах, связанных с развитием цифровой индустрии в целом, а также новых способах производства и вывода отечественных технологий на глобальный рынок (13 ноября на IT-форуме).

Барнаульский иерей Александр Микушин. vk.com/asmikushin

Отец Александр Микушин:

Всегда можно найти кучу отговорок: правительство виновато, не тот город, люди не те, вера не та. Апостолы вот так не думали — шли и проповедовали. А плохому танцору всегда ноги мешают (30 ноября, в интервью altapress.ru).