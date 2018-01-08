Итоги-2017. Фееричные цитаты года известных на Алтае персон

Altapress.ru вспомнил самые громкие, резонансные и "убойные" цитаты прошедшего года.
О добром
Сергей Дугин,
глава администрации Барнаула:
— Где эти лужи? Где это люди увязли по колено в воде? <...> Почему вы всегда негатив ищете? Вы лучше скажите, какая хорошая дорога стала на Красноармейском. Вы об этом говорите, о добром. (Июль, в связи с ремонтом дорог в Барнауле).
Роман Лакруа,
руководитель издательства инди-игр Dagestan Technology:
— Когда люди, например, говорят, что у них гранитный бюст мироточит — это они серьезно? Я считаю, что у нас тоже все серьезно. Нужно сходить с ума одновременно со всеми. (апрель, в интервью altapress.ru)
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Подрядчики не те. Открытие для него: они же пьют! А вы где-то видели непьющих подрядчиков? Ваша задача — выстроить алгоритм пития таким образом, чтобы он не был перпендикулярен технологическому процессу. Или найдите непьющих, если знаете, где они водятся. (Декабрь, на совещании с главами муниципалитетов — о строительстве соцобъектов).
Андрей Загарин,
руководитель "Теплого рынка":
— Изменения невозможны от народа, только от власти. Значит, надо самому становиться властью — стать крупным налогоплательщиком, попасть в Forbes, как Ракшин. Тогда можно совсем по-другому с чиновниками общаться. (Ноябрь, в интервью altapress.ru)
Александр Ракшин,
руководитель "Марии-Ра":
— На самом деле на фермерских рынках 99% мяса крупных холдингов. Закоптили тушку чуть-чуть паяльной лампой и кричат: "Фермерская курочка". Да она также в инкубаторе выросла! (Декабрь, в интервью altapress.ru)
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Бабушка пришла и говорит: "Мне сказали идти куда-то на "сцай". А куда это, я не знаю". Вот вы и говорите им "на официальный сайт". До этого сайта еще добраться должен пенсионер! Пришла бабушка, ничего для нее не сделали, "послали на сцай". Хорошо когда пенсионер не одинокий, ему есть к кому обратиться за помощью. Вот и получается что бросили и забыли. (Апрель, заседание правительства, посвященное предоставлению госуслуг).
Андрей Ляпунов,
начальник департамента информационной политики края:
— Губернатор опубликовал свои доходы и доходы супруги. Обращаю ваше внимание на то, что в отличии от доходов населения края, которые растут в текущем году, доходы семьи Карлиных по итогам прошлого года существенно упали. (Май, в связи с декларированием доходов и имущества).
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Поздравляю вас с международным днем защиты детей. Я не хочу сказать, что вы дети, но если где-то надо будет — защищу. А если надо — и накажу. Я уже подумываю иногда насчет ремней и розог. Потому что как еще объяснять?! (Июнь, обращаясь к своим подчиненным)
Евгений Беляев,
депутат Бийской гордумы:
— Меня выдвигал кандидатом ОНФ, и после избрания депутатом мне пришлось вступить во фракцию "Единая Россия". Но я пять лет почти просидел как мебель. Терпел. Не могу больше с таким положением мириться. (Май, о переходе из фракции "ЕР" в КПРФ).
Мария Прусакова,
лидер крайкома КПРФ:
— Мы им говорим: ребята, нам долго вместе работать, а вы ведете себя, как обиженная женщина при разводе. Одни эмоции. (Декабрь, в интервью altapress.ru — об отношениях с фракцией "Единая Россия")
О серьезном
Юрий Куриленко,
руководитель регионального управления ФНС:
— Бюджет теряет около 100 млрд рублей в год от схем минимизации НДС на внутреннем зерновом рынке. Мы проанализировали ситуацию в Алтайском крае: оценка только второго квартала показала потери около 200 млн рублей, то есть по году — около 1 млрд. (Ноябрь, в интервью altapress.ru)
Юрий Денисов,
бывший вице-губернатор края:
— Я много работал и никогда не был взяточником. Всегда буду это утверждать. Я не знаю, сколько мне еще отпущено. Позвольте мне эти годы провести в семье. Будьте милосердными ко мне и к моей супруге. (Сентябрь, перед вынесением обвинительного приговора).
Светлана Агеева,
мама плененного на Украине Виктора Агеева родом из Топчихи:
— Две стороны обвиняют друг друга. Но обвиняют-то политики. А нам тяжело разобраться. Я считаю, что для любого человека, более или менее адекватного, грамотного, хотя бы немного разбирающегося в политике, это огромная горечь, разочарование, что политики не могут договориться, и народы страдают из-за этого. (Август, в интервью altapress.ru)
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Когда мы самокритичны в оценках друг к другу — это нормально. Но мы должны отдавать себе отчет, что эта самокритичность должна иметь разумные рамки и не переходить в качество очернительства. Претензии к работе власти, контролирующих, правоохранительных ведомств не должны отменять и заменять объективные оценки, которые характеризуют высокий в целом уровень работы этих структур. Мы иногда за деревьями не видим леса, за колючим кустарником теряем массив. (Июнь, о месте края в инвестиционном рейтинге)
Виктор Яшкин,
генеральный директор Станкостроительного завода:
— Все, что отправляем морем, идет через порт Гамбург. Но там запретили транзит российских товаров. Приходится искать обходные пути. Например, в Италию везем продукцию черт знает каким образом: через Санкт-Петербург и далее по Северному морю. (Октябрь, на экспертном совете по промышленности).
Василий Курганский,
председатель горсовета Рубцовска:
— Как ни прискорбно, но заводы развалили сами рубцовчане — одни тащили акции, другие — железки. (Июнь, в интервью Рубцовск.инфо)
Игорь Савинцев,
экс-мэр Барнаула:
— Не думал, что в таком возрасте окажусь на скамье подсудимых. Думаю, что все это дело стало результатом того, что надавить на меня через сына не получилось, поэтому решили сделать так. Наверное, надо было уйти раньше. (Март, перед вынесением обвинительного приговора)
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Мы оказались заложниками ситуации внешнего благодушия и взаимокомплиментарных сентенций по отношению друг к другу. Особенно в Бийске. (Ноябрь, на конференции "ЕР" — о результатах выборов в Бийске)
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