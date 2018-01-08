Итоги-2017. Фееричные цитаты года известных на Алтае персон

— Бабушка пришла и говорит: "Мне сказали идти куда-то на "сцай". А куда это, я не знаю". Вот вы и говорите им "на официальный сайт". До этого сайта еще добраться должен пенсионер! Пришла бабушка, ничего для нее не сделали, "послали на сцай". Хорошо когда пенсионер не одинокий, ему есть к кому обратиться за помощью. Вот и получается что бросили и забыли. (Апрель, заседание правительства, посвященное предоставлению госуслуг).