5 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Всего -5 градусов. Какая погода будет в Алтайском крае 5 января

5 января в Алтайском крае будет тепло и снежно, — рассказали в региональном ЦГМС.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. Местами будет до +5 градусов. Также ожидается умеренный мокрый снег.

В отдельных районах метели, сильная гололедица. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. Местами до 24 метров в секунду.

В краевой столице будет тепло: от 0 до -2 градусов. Временами снег. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. На дорогах также гололедица.

Кстати, совсем недавно в Алтайском крае синоптики прогнозировали снегодождь.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость