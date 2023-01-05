Всего -5 градусов. Какая погода будет в Алтайском крае 5 января

5 января в Алтайском крае будет тепло и снежно, — рассказали в региональном ЦГМС.

Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. Местами будет до +5 градусов. Также ожидается умеренный мокрый снег.

В отдельных районах метели, сильная гололедица. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. Местами до 24 метров в секунду.

В краевой столице будет тепло: от 0 до -2 градусов. Временами снег. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. На дорогах также гололедица.

Кстати, совсем недавно в Алтайском крае синоптики прогнозировали снегодождь.