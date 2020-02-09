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Жизнь

Продюсер рассказал, почему погибли оба солиста «Иванушек»

Игорь Матвиенко рассказал о причинах смерти Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые в разные годы были солистами группы «Иванушки Internation». Продюсер заявил в интервью «АиФ», что одного убили наркотики, а второго — алкоголь.

Концерт группы "Иванушки Internation". Барнаул, 1996 год.
Концерт группы "Иванушки Internation". Барнаул, 1996 год.
Олег Богданов

По словам Матвиенко, о том, что Игорь Сорин употреблял запрещенные вещества, он узнал только тогда, когда певец ушел из «Иванушек».

«Он попал в дурную компанию людей, которые конкретно „сидели“ на наркоте. Я думаю, что это была какая-то кислота или галлюциногенные грибы. Денег было немного, поэтому все это было не очень хорошего качества. Хотя разницы нет, какого „качества“ наркота. Итог один», — рассказывает Матвиенко.

28-летний Игорь Сорин в сентябре 1998 года упал с балкона шестого этажа студии в Москве. Певец погиб от множественных переломов и травм.

На смену Игорю Сорину в «Иванушки» пришел Олег Яковлев. Его Игорь Матвиенко пытался спасти от пристрастия к алкоголю. «Конечно пытался. Разговорами, убеждениями», — говорит продюсер.

Летом 2017 года 48-летний Яковлев был госпитализирован из-за двусторонней пневмонии, вызванной циррозом печени. Музыкант скончался из-за остановки сердца.

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