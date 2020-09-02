«Всем привет, это горсовет»: бурятские депутаты записали флегматичный рэп на День знаний

В Бурятии депутаты оригинально поздравили школьников с Днем знаний и пожелали им не пить и не курить, чтобы молодыми и красивыми остаться, сообщает « Байкал Daily ».

«Рэперы-депутаты» из горсовета Улан-Удэ записали видео. Они советуют школьникам обратить внимание на физкультуру, а после того, как подтянут фигуру, поднажать на литературу.

«Всем привет, это горсовет. Хотим дать школьникам один совет: чтобы ЕГЭ на отлично сдать, надо в первый день учиться начинать. Физику и химию должны знать на пять, и про физру не забывать», — демонстрируют депутаты ритмичный речитатив под бит композииции «Dr. Dre ft. Snoop Dogg, Kurupt, Nate Dogg — The Next Episode».

Народные избранники в своем тексте подчеркнули, что необходимо «читать и читать», чтобы научиться мысли свои грамотно излагать.

«Не кури сигареты, не пей алкоголь — это не круто, это просто отстой. Круто, когда есть на полке награды с математической олимпиады», — завершают свое поздравление «рэперы-депутаты».

Также они кинули вызов школьникам, предложив им призы за клипы о «веселой школьной жизни». Местных жителей поздравление повеселило — креативно, без нудных нотаций и пошлостей.

Сразу вспоминается случай, произошедший в июне в Камне-на-Оби — там отдел по делам молодежи поздравил детей с Днем России песней «про секс, алкоголь и наркотики». Благой порыв завершился скандалом.

Напомним, День знаний прошел 1 сентября. В Алтайском крае Виктор Томенко провел свою губернаторскую линейку и рассказал школьникам о коронавирусе.