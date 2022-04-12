12 апреля
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Жизнь

Всемирный день космонавтики-2022. Теплые поздравления в прозе и смс

Всемирный день космонавтики и авиации отмечают 12 апреля. Altapress.ru сделал подборку приятных и нежных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Спутник, спутник связи, космос.
Спутник, спутник связи, космос.
СС0

Поздравления с Всемирным днем космонавтики в прозе

Во Всемирный день авиации и космонавтики хочу пожелать чистого и ясного неба, космических просторов счастья и вдохновения. Пусть звезды указывают верный путь к успеху, пусть каждый день радует новыми открытиями, крутыми взлетами к облакам сокровенных мечтаний души и сердца!

Поздравляем с профессиональным праздником всех тех мужественных и верных долгу людей, чья повседневная работа связана с небом, авиацией и космонавтикой. Пусть ваши мечты и стремления всегда будут высокими, ваше здоровье и самочувствие позволяет вам на долгие годы быть в строю, а ваши близкие радуют вас заботой и теплотой души.

С Днем авиации и космонавтики! Пусть небо над вами будет чистым и ясным. Пусть сбудется мечта, и звезды станут ближе, а необъятный космос и далекие планеты пусть покорятся вам.

&quot;Час Земли&quot;.
«Час Земли».
pixabay.com/

Поздравления с Всемирным днем космонавтики в стихах

Всех, кто к космосу причастен,
Мы сегодня поздравляем,
Пусть космические дали
Изучают, покоряют,
Им желаем мы удачи
И полетов безопасных,
Космос тайн скрывает много,
В нем загадок много разных!

Поздравляем мы спецов,
Тех, кто к космосу готов.
Хоть и космос наш прекрасен,
Труд ваш сложен и опасен.

Оптимизма, сил, побед
И здоровья на сто лет,
Выдержки и уваженья,
Спасибо вам за достиженья!

Желаю двигаться вперед,
От счастья до небес взлетать!
Только успех пускай вас ждет,
Так что не стоит унывать!

Как можно чаще улыбайтесь,
Здоровья вам и долгих лет!
Легко всех целей добивайтесь,
Желаю вам только побед!

Небо, облака, погода.
Небо, облака, погода.
СС0

Поздравления с Всемирным днем космонавтики в смс

Кто к авиации относится
И к космосу тянется ввысь,
Тех сердечно поздравляем —
Посему и собрались!

Желаем вам успехов громких,
Чтоб удачно шли дела,
А сегодня слух ласкали
Искренние приятные слова!

Всем, кто
В космосе бывал,
Авиацией
Летал,
Мы желаем
В небо сине
В новой
Полететь машине!

Кондратюк и Циолковский
Сделали открытия,
Вам желаю летать в космос,
Влиять на события!

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