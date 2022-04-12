Всемирный день космонавтики-2022. Теплые поздравления в прозе и смс

Всех, кто к космосу причастен,

Мы сегодня поздравляем,

Пусть космические дали

Изучают, покоряют,

Им желаем мы удачи

И полетов безопасных,

Космос тайн скрывает много,

В нем загадок много разных!

Поздравляем мы спецов,

Тех, кто к космосу готов.

Хоть и космос наш прекрасен,

Труд ваш сложен и опасен.



Оптимизма, сил, побед

И здоровья на сто лет,

Выдержки и уваженья,

Спасибо вам за достиженья!