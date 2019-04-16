Всплеск бешенства зарегистрировали в Алтайском крае

В районах Алтайского края отмечают всплеск случаев заражения животных бешенством. Выявлено уже восемь случаев, в то время как в 2018 году за этот период был отмечен только один, сообщает ГТРК «Алтай».

Очаг бешенства выявили в селе Долганка Крутихинского района. Признаки появились у коровы, которая всё время находилась в загоне. Специалисты считают, что животное могло заразиться от домашних кошек или собак, которые принесли в загон инфекцию.

Подъем заболеваемости бешенством в этом году пока не вызывает опасений, отметила начальник отдела противоэпизоотических мероприятий краевого управления ветеринарии Наталья Короннова.

В Долганке введен карантин.

Ранее карантин из-за вспышки бешенства ввели на одной из ферм в Романовском района Алтайского края.