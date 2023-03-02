2 марта
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Жизнь

Встречи на диване, первые полеты и откормленный еж. 8 добрых новостей февраля в Алтайском крае

Altapress.ru вспомнает восемь добрых новостей февраля, после прочтения которых хочется прокатиться на лыжах, приготовить микстуру и поверить в любовь.

Спасенный беркут.
Спасенный беркут.
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
Всему научили, даже летать

Осенью 2022 года охотинспекторы нашли в Солонешенском районе Алтайского края беркута. Он не мог летать и охотиться, хотя травм и повереждений не было — просто у птицы отсутствовали необходимые навыки.

Спасенный беркут.
Спасенный беркут.
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В итоге беркута забрали в фонд сохранения редких птиц «Балобан», где обучили всему. 28 февраля руководитель фонда выпустил хищника в свободный полет на территории Ченетинского заказника.

У дивана все и началось

21 февраля в барнаульском доме-интернате для престарелых и инвалидов сыграли свадьбу. Жениху 83 года, невесте — 82.

Валентина Деревянкина и Василий Показанцев оба остались одинокими, но встретились в дом-интернате. Мужчина был настойчив и терпелив: каждое утро в течении полугода он приходил в коридор на диван встречать возлюбленную.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
unsplash.com

В итоге между пенсионерами завязалась беседа и взаимные чувства, которые привели их к свадьбе.

Как новенький

Барнаульский архитектор Александр Деринг показал фото обновленной «Аптеки Крюгер». Объект культурного наследия долго был в аварийном состоянии. Сейчас его реставрируют.

Новый фасад &quot;Аптеки Крюгера&quot;
Новый фасад «Аптеки Крюгера»
Александр Деринг

Фасад максимально приблизили к изначальному облику «Аптеки Крюгер». Цвет подобрали темно-зеленый — какой был у здания изначально.

«Шаг за шагом мы упорно двигаемся к заветной цели», — говорит Александр Деринг.

Свои микстуры и порошки

В барнаульской аптеке № 288 открыли аптечное производство. Теперь здесь будут изготавливать лекарства, назначенные врачами по индивидуальным рецептам и препараты для больниц и поликлиник.

Открытие производственной аптеки.
Открытие производственной аптеки.
Дмитрий Лямзин.


Незадолго до открытия специалисты определили список препаратов, которые будет готовить аптека, но он постоянно пополняется. Также на базе аптеки уже обучают будущих фармацевтов и планируют с сентября 2023 года начать подготавливать аптечных специалистов — провизоров-аналитиков.
А вдруг прикатится?

В Барнауле предложили создать предприятие по производству и сборке трамваев. По словам инвестора — главы компании «Союз» Владимира Отмашкина, для этого уже почти все готово: есть производственные площадки и потенциальные поставщики комплектующих.

Новый трамвайный вагон
Новый трамвайный вагон
Мэрия Барнаула

Также показали проект нового трамвайного вагона: он будет выкрашен в белый, красный и желтый цвета. Инвесторы полагают, что могут изготовить его в 2023 году.

Лыжня под «гусеницами»

В селе Залесово местный предприниматель купил ратрак для обслуживания новой лыжной трассы. Теперь там есть освещенная дистанция в 3 км, техника, молодой тренер и серьезные планы на будущее.

Лыжня в Залесово.
Лыжня в Залесово.
Дмитрий Лямзин

В селе хотят продлить лыжню, сделать роллерную трассу, установить дополнительное освещение, раздевалки и набрать полную группу занимающихся детей. А в перспективе — вернуть себе былые спортивные успехи. Последний раз район громко заявлял о себе в 2001 году, когда принимал краевую Олимпиаду.

Новый дом для лосенка среди маралят

В алтайском маральнике «Никольское» приютили лосенка Милу, которая осталась одна и пришла к людям.

Охотники позвонили в заведение и рассказали, что недалеко от хозяйства бродит и ревет лосенок. Животное отправили в вольер к маленьким маралам и назвали Мила.

Лосенок Мила.
Лосенок Мила.
Маральник «Никольское».

По мнению сотрудников маральника, маленькая лосиха могла остаться без матери и пропитания, поэтому пошла к хозяйству. Мила потихоньку становится ручной и привыкает к людям. Возможно, она останется в маральнике.

Живи, ежик

Волонтеры приютили ежа, который проснулся раньше времени. Они объяснили, что зверек здоров, но крайне истощен, рассказывают в сообществе «Помощь диким животным, Барнаул».

Голодного и замерзающего ежа спасли на улице Барнаула
Голодного и замерзающего ежа спасли на улице Барнаула
Помощь диким животным, Барнаул

Несколько дней еж бродил по сугробам в поиске еды. Затем его подобрали неравнодушные прохожие и отнесли к ветеринарам. Как только волонтеры откормят животное, то тут же вернут его домой.

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