Встречи на диване, первые полеты и откормленный еж. 8 добрых новостей февраля в Алтайском крае

Всему научили , даже летать

Осенью 2022 года охотинспекторы нашли в Солонешенском районе Алтайского края беркута. Он не мог летать и охотиться, хотя травм и повереждений не было — просто у птицы отсутствовали необходимые навыки.

Спасенный беркут. Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В итоге беркута забрали в фонд сохранения редких птиц «Балобан», где обучили всему. 28 февраля руководитель фонда выпустил хищника в свободный полет на территории Ченетинского заказника.