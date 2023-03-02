Встречи на диване, первые полеты и откормленный еж. 8 добрых новостей февраля в Алтайском крае

Осенью 2022 года охотинспекторы нашли в Солонешенском районе Алтайского края беркута. Он не мог летать и охотиться, хотя травм и повереждений не было — просто у птицы отсутствовали необходимые навыки.
В итоге беркута забрали в фонд сохранения редких птиц «Балобан», где обучили всему. 28 февраля руководитель фонда выпустил хищника в свободный полет на территории Ченетинского заказника.
21 февраля в барнаульском доме-интернате для престарелых и инвалидов сыграли свадьбу. Жениху 83 года, невесте — 82.
Валентина Деревянкина и Василий Показанцев оба остались одинокими, но встретились в дом-интернате. Мужчина был настойчив и терпелив: каждое утро в течении полугода он приходил в коридор на диван встречать возлюбленную.
В итоге между пенсионерами завязалась беседа и взаимные чувства, которые привели их к свадьбе.
Барнаульский архитектор Александр Деринг показал фото обновленной «Аптеки Крюгер». Объект культурного наследия долго был в аварийном состоянии. Сейчас его реставрируют.
Фасад максимально приблизили к изначальному облику «Аптеки Крюгер». Цвет подобрали темно-зеленый — какой был у здания изначально.
«Шаг за шагом мы упорно двигаемся к заветной цели», — говорит Александр Деринг.
В барнаульской аптеке № 288 открыли аптечное производство. Теперь здесь будут изготавливать лекарства, назначенные врачами по индивидуальным рецептам и препараты для больниц и поликлиник.
Незадолго до открытия специалисты определили список препаратов, которые будет готовить аптека, но он постоянно пополняется. Также на базе аптеки уже обучают будущих фармацевтов и планируют с сентября 2023 года начать подготавливать аптечных специалистов — провизоров-аналитиков.
В Барнауле предложили создать предприятие по производству и сборке трамваев. По словам инвестора — главы компании «Союз» Владимира Отмашкина, для этого уже почти все готово: есть производственные площадки и потенциальные поставщики комплектующих.
Также показали проект нового трамвайного вагона: он будет выкрашен в белый, красный и желтый цвета. Инвесторы полагают, что могут изготовить его в 2023 году.
В селе Залесово местный предприниматель купил ратрак для обслуживания новой лыжной трассы. Теперь там есть освещенная дистанция в 3 км, техника, молодой тренер и серьезные планы на будущее.
В селе хотят продлить лыжню, сделать роллерную трассу, установить дополнительное освещение, раздевалки и набрать полную группу занимающихся детей. А в перспективе — вернуть себе былые спортивные успехи. Последний раз район громко заявлял о себе в 2001 году, когда принимал краевую Олимпиаду.
В алтайском маральнике «Никольское» приютили лосенка Милу, которая осталась одна и пришла к людям.
Охотники позвонили в заведение и рассказали, что недалеко от хозяйства бродит и ревет лосенок. Животное отправили в вольер к маленьким маралам и назвали Мила.
По мнению сотрудников маральника, маленькая лосиха могла остаться без матери и пропитания, поэтому пошла к хозяйству. Мила потихоньку становится ручной и привыкает к людям. Возможно, она останется в маральнике.
Волонтеры приютили ежа, который проснулся раньше времени. Они объяснили, что зверек здоров, но крайне истощен, рассказывают в сообществе «Помощь диким животным, Барнаул».
Несколько дней еж бродил по сугробам в поиске еды. Затем его подобрали неравнодушные прохожие и отнесли к ветеринарам. Как только волонтеры откормят животное, то тут же вернут его домой.