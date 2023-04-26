Вся правда о местном самоуправлении в Алтайском крае скоро выйдет наружу

В распоряжении altapress.ru оказался документ, согласно которому власти Алтайского края намерены исследовать деятельность органов местного самоуправления в регионе. Причем изучить предполагается не отчеты чиновников, а непосредственно мнение населения.

Где пройдет исследование

Управление делами губернатора и правительства намерено подвергнуть социологическому анализу все города, районы и муниципальные округа Алтайского края. Участников должно быть не менее 15050 человек. В основном, в каждом муниципалитете планируется опросить по 200 респондентов.

Исключением станут Баевский, Угловский и Солтонский районы, в которых опросят по 150 человек, а также Каменский, где выяснят мнение 350 жителей. Столько же опросят в Рубцовске. Кроме того, 300 человек поучаствуют в исследовании в Новоалтайске, 400 — в Бийске и 1000 — в Барнауле.

Социологический опрос. pixabay.com.

О чем будут спрашивать

Как выяснил altapress.ru, анкета будет включать в себя различные вопросы, позволяющие оценить социальную и политико-экономическую обстановку. По данным нашего издания, вопросов будет порядка 20 или 30.

Жителей спросят о роли социально-политической и экономической составляющей в их самочувствии, попросят оценить деятельность представителей различных видов и уровней власти, политических партий, а также поинтересуются основными проблемами.

Опрос. СС0

Чего хотят достичь

В ходе исследования краевые власти хотят выявить, насколько жители информированы о деятельности органов местного самоуправления и из каких источников черпают сведения.

Кроме того, в краевом правительстве хотят определить основные факторы, влияющие на степень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления.