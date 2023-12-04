4 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Введение во Храм Пресвятой Богородицы: приметы и традиции 4 декабря

Введение во Храм Пресвятой Богородицы - один из 12 главных церковных праздников Православной Церкви. Установлен он 4 декабря в память событий из детства Девы Марии.

Церковь. Девочка. Крещение
Церковь. Девочка. Крещение
СС0

Традиции Введения

Введение закрывает сезон осенних праздников и открывает зимний. Люди верили, что в этот день приезжает на санях сама госпожа Зима. Она дышит на стекла окон, и от ее дыхания появляются различные узоры.

Начинались повседневные зимние хлопоты. 4 декабря открывали Введенские ярмарки. На них торговали санями, особенно популярные торги были в Москве на Лубянке. Здесь можно было купить роскошные Галицкие сани, украшенные позолотой.

Молодежь веселилась на зимних гуляниях. Любимым развлечением было катание в расписных санях, в которые запрягали не коня, а мужчину. Девушки на Введение наряжались в лучшие наряды.

Зима, снег, девушка.
Зима, снег, девушка.
СС0

Что нельзя делать 4 декабря?

  • Нельзя брать и давать деньги в долг - потом деньги вернутся с трудом.
  • Не стоит ругать домашних животных, даже если они нахулиганили.
  • Запрещено гадать, заниматься магией и прочими подобными вещами - можно навлечь на себя и близких порчу.
  • Нельзя в этот день стирать и убирать в доме.
  • Не рекомендуется копать и заниматься работой, связанной с трением.
Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Приметы Введения

  • Снег, выпавший 4 декабря, может пролежать до весны.
  • Если снег выпал на Введение и не растаял до тепла, то будет хороший урожай.
  • Если в этот день выпало много снега, зима будет снежной и морозной.
  • Облачная и влажная погода — к неурожаному будущему году.
  • Если в этот день сильный мороз — это к жаркому лету.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость