Введение во Храм Пресвятой Богородицы: приметы и традиции 4 декабря

Традиции Введения
Введение закрывает сезон осенних праздников и открывает зимний. Люди верили, что в этот день приезжает на санях сама госпожа Зима. Она дышит на стекла окон, и от ее дыхания появляются различные узоры.
Начинались повседневные зимние хлопоты. 4 декабря открывали Введенские ярмарки. На них торговали санями, особенно популярные торги были в Москве на Лубянке. Здесь можно было купить роскошные Галицкие сани, украшенные позолотой.
Молодежь веселилась на зимних гуляниях. Любимым развлечением было катание в расписных санях, в которые запрягали не коня, а мужчину. Девушки на Введение наряжались в лучшие наряды.
Что нельзя делать 4 декабря?
- Нельзя брать и давать деньги в долг - потом деньги вернутся с трудом.
- Не стоит ругать домашних животных, даже если они нахулиганили.
- Запрещено гадать, заниматься магией и прочими подобными вещами - можно навлечь на себя и близких порчу.
- Нельзя в этот день стирать и убирать в доме.
- Не рекомендуется копать и заниматься работой, связанной с трением.
Приметы Введения
- Снег, выпавший 4 декабря, может пролежать до весны.
- Если снег выпал на Введение и не растаял до тепла, то будет хороший урожай.
- Если в этот день выпало много снега, зима будет снежной и морозной.
- Облачная и влажная погода — к неурожаному будущему году.
- Если в этот день сильный мороз — это к жаркому лету.