Ввести налог на разведение собак и кошек предложили в Госдуме

В Госдуме предложили узаконить деятельность по коммерческому разведению питомцев и вписать ее в закон «Об ответственном обращении с животными».
Согласно законопроекту, заводчики должны будут проходить обязательную регистрацию, вакцинировать питомцев и платить налоги.
Авторы инициативы отмечают, что такие меры помогут решить проблему "черных заводчиков". Под это определение попадают те, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях. Такие заводчики не гарантируют здоровье питомцев и их породность.
По их словам, те, кто занимается таким разведением, фактически обрекает животных на муки.
В нижней палате парламента сообщили, что инициативу поддержало Минприроды.