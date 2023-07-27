Ввести налог на разведение собак и кошек предложили в Госдуме

В Госдуме предложили законопроект, согласно которому заводчики собак и кошек обязаны будут проходить регистрацию и платить налог. Об этом сообщают "Известия".

В Госдуме предложили узаконить деятельность по коммерческому разведению питомцев и вписать ее в закон «Об ответственном обращении с животными».

Согласно законопроекту, заводчики должны будут проходить обязательную регистрацию, вакцинировать питомцев и платить налоги.

Авторы инициативы отмечают, что такие меры помогут решить проблему "черных заводчиков". Под это определение попадают те, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях. Такие заводчики не гарантируют здоровье питомцев и их породность.

По их словам, те, кто занимается таким разведением, фактически обрекает животных на муки.

В нижней палате парламента сообщили, что инициативу поддержало Минприроды.