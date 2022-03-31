«Город должен меняться и становиться современным», — так ответил на вопрос журналиста глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе большой пресс-конференции 30 марта. Что он понимает под словом «современный»? Какие проекты развития города обсуждаются в мэрии? Какие риски он видит в текущей ситуации? Публикуем ответы мэра на эти и многие другие вопросы журналистов.

— Насколько устойчив бюджет Барнаула на 2022 год к таким внешним факторам , как санкции? Оцените по 10-балльной шкале.

— Оцениваю на 10 баллов. Не вижу особых угроз. Неуверенность в семьях, на рабочих местах есть, есть и панические настроения — людей беспокоит рост цен.

Но наш бюджет достаточно выверенный и стабильный. И задача власти — сделать все, что намечено городскими программами.

Да, рост цен ведет к удорожанию смет, и это создает трудности. Приведу пример. Мы объявили конкурс на строительство дороги, но никто не принял в нем участие. Трижды собирались, анализировали ситуацию, посмотрели, что можно изменить, посоветовались с правительством края — в итоге конкурсы прошли, дорожники приняли в них участие. Дорогу отремонтируют.

Тут есть еще один момент. Кто-то ведь решил подзаработать на панических настроениях, цены увеличил, не имея оснований. Считаю, что органы ФАС, прокуратуры, администрация города должны активнее в этом разбираться. Если мы будем, с одной стороны, контролировать такие ситуации, а с другой — находить компромиссные решения, мы сможем исполнить то, что наметили.

Устойчивости бюджету придает и участие в федеральных программах. Может быть, вы знаете о программе инфраструктурного бюджетного кредитования. Барнаул подал в нее крупные, амбициозные заявки.

Если все получится, по этой программе город сможет получить в течение ряда лет порядка 8 млрд рублей, часть суммы уже в этом году. Главное, что город умеет работать с деньгами, умеет их осваивать. А дают деньги тому, кто умеет осваивать.

— Барнаульские перевозчики заявили , что несут потери из-за санкций , импортные комплектующие выросли в цене. Они ставят вопрос о повышении тарифов или оказании им поддержки. Что намерены сделать власти города?

— Помощь пассажироперевозчикам уже оказываем — город субсидирует часть их расходов. Что касается роста цен на проезд, то с таким предложением к нам обращались предприниматели, осуществляющие перевозки по нерегулируемым маршрутам. Мы пообщались с ними и договорились: цены они повышать не будут.

В целом же вопрос о тарифах на проезд в общественном транспорте надо обсуждать системно. Почему? Потому что здесь, мне кажется, популизм перевесил трезвый подход.

Большая пресс-конференция 30 марта 2022 г. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Два года стоимость проезда в общественном транспорте в Барнауле не повышалась. Вопрос: а что, затраты в это время не росли? Росли. Поэтому, в конце концов, наступило время принять ответственное решение. Мы подняли тарифы и договорились с перевозчиками, что вопрос будем рассматривать ежегодно.

Но мы понимаем, что за решениями, связанными с общественным транспортом, стоят жители города, поэтому мы тему общественного транспорта обсуждаем. И одно из предложений — создать в Барнауле муниципальную компанию, которая взяла бы на себя ответственность за автобусные перевозки, работая параллельно с частниками. Организовать автобусные перевозки можно и на базе нашего муниципального предприятия «Горэлектротранс».

Думаю, к этому мы подойдем в следующем году. Может быть, бюджет чем-то должен будет пожертвовать на первом этапе. Отмечу, что общественный транспорт сегодня теряет культуру перевозок, стареет автопарк. В этом смысле муниципальная компания могли бы задавать правила игры на рынке.

Параллельно для оптимизации затрат и повышения удобства горожан мы изменим схему маршрутов, обновленная схема сейчас дорабатывается.

— Когда начнется реконструкция моста на Новом рынке?

— Проект получил положительное заключение госэкспертизы. Мы планируем объявить конкурс по выбору подрядчика и рассчитываем, что он приступит к работам в конце мая. Несмотря на все сложности, которые придется нам с вами пережить, мост надо реконструировать: он признан аварийным, эксплуатировать его нельзя.

От отделения железной дороги мы получили «окна» — допустимое время проведения работ: примерно с 4 до 8 часов утра. Предполагается, что реконструкция будет завершена за 1,5 года, но мы, конечно, сделаем все, чтобы этот срок сократить. Объект очень непростой, там ведь проходят коммунальные сети. Но главное — утверждены графики работ и есть понимание, как действовать.

— Каковы перспективы площади Сахарова в Барнауле? Как она будет меняться?

— Об этом много сейчас дискуссий ведется, я знаю разные мнения о новом корпусе АлтГУ, о его проекте. Но скажите мне: чем он плох? Четвертый раз его выносили на градостроительный совет и, по-моему, поступили очень неплохие предложения, появляется проект интересного здания.

Кому-то не нравится, что на этом участке сократится озеленение. Но разве нельзя скомпенсировать озеленение на других территориях? Конечно, можно. Не нравится, что поменяется облик площади Сахарова. Но те люди, которые выступают против строительства, они студентов спросили? Студенты должны ездить заниматься на улицу Антона Петрова?

Большая пресс-конференция 30 марта 2022 г. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Кто-то говорит, что площадь Сахарова не сможет проводить массовые мероприятия. А удовлетворяет ли она барнаульцев с этой точки зрения? Я думаю, что не совсем. Многим горожанам не нравится, к примеру, что мы на длительный срок перекрываем центр города.

Да, новогодние праздники на площади Сахарова, главная елка города — наша традиция, мы к этому привыкли. Но многие барнаульцы уже не ездят сюда на Новый год. Есть районные «елки», районные фейерверки, многие другие мероприятия мы проводим не в центре. Наш Индустриальный район уже сравним с Бийском.

Поэтому, полагаю, надо найти новое место и потихонечку уходить с площади Сахарова. Уверен, достойное место для массовых мероприятий мы найдем… Но 9 Мая проведем все-таки здесь. Обязательно поставим для этого новую сцену — разве это сцена для такого большого города, как Барнаул?

Судьба площади Сахарова — это и вопрос о том, должен ли меняться город, должен ли он становиться современнее и учитывать интересы молодежи? Я уверен, что должен.

— Есть старая идея строительства тоннеля под железнодорожным вокзалом. А возможна ли ее реализация?

— Идея, действительно, старая. Она связана с тем, что город развивается и будет расти, в том числе, и в направлении аэропорта. Мы планируем отдать строителям территорию, на которой можно построить 1 млн кв. метров жилья. Представляете — целый город в городе.

Иначе говоря, добираться в центр с Павловского тракта будет все сложнее. Одно из решений — этот тоннель, его проект рассматривается в рамках Генплана, который сейчас проходит актуализацию.

Но есть и другие, альтернативные идеи, их тоже надо тщательно изучить. Город находится в кольце железной дороги, она его опоясывает. И, кроме того, есть внутреннее кольцо — железнодорожное полотно пересекает город.

Есть идея задействовать для перевозок пассажиров эти железнодорожные пути — внешний контур или внутренний. В Барнауле нет метро, но, может быть, появится внутренняя электричка. Представьте, что вы сможете сесть на поезд в районе аэропорта и добраться на нем до речного вокзала. Но это очень крупный проект. Алтайское отделение железной дороги проявило к нему интерес, но пока никакой конкретики нет.

В любом случае вопрос «расшивки» узких мест Барнаула — один из самых важных для Генерального плана.

Большая пресс-конференция 30 марта 2022 г. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

— В Барнауле есть дефицит площадок для выгула собак. Какие тут возможны решения?

— Месяца два назад мы обсуждали эту тему, она не такая простая. У нас ведь есть ограничение: нормативы. От площадки для выгула собак до жилья должно быть не менее 50 метров.

Но даже если место удастся найти, нормативы будут соблюдены, есть другая проблема — мнение жильцов. Далеко не все горожане приветствуют строительство площадки для выгула собак недалеко от дома: «А что это они у меня будут под окнами гавкать»?

И вот когда вы соберете мнения жителей, может оказаться, что даже при соблюдении нормативов ее не построить. А если все же построить, то надо решать следующий вопрос: кто ее будет обслуживать? Полагаю, для массового строительства площадок для выгула собак нужна законодательная база.

Собак люди держали и будут держать, в этом я уверен. Поэтому мы обозначали перед застройщиками задачу учитывать это в проектах и рассчитываем, что уже в этом году две-три площадки для выгула появятся в новых кварталах — там, где это возможно.