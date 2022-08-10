10 августа
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Жизнь

Взрывы на Запорожской АЭС. Что о них говорят местные власти, и грозит ли миру глобальная радиоактивная катастрофа

Запорожская АЭС — мощнейшая электростанция Европы. Российские военные контролируют ее с 28 февраля. Что известно о взрывах на этой территории, и могут ли они привести к радиоактивной катастрофе — в нашем материале.

Запорожская АЭС.
Запорожская АЭС.
wikipedia.org/
1
Когда и что стало известно об обстреле Запорожской АЭС?

Об обстреле АЭС стало известно 5 августа.

По словам Владимира Рогова, члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, возник пожар.

«Боевики <…> обстреляли территорию Запорожской АЭС, на месте возник пожар. На территории оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков», — написал он в своем Telegram-канале.

2
Первый удар по Запорожской АЭС

В этот же день Минобороны подтвердило информацию об артиллерийском ударе по Запорожской АЭС. Как сообщили в ведомстве, по атомной электростанции и городу Энергодар выпустили 20 снарядов.

«В результате обстрелов в Энергодаре частично отсутствует электричество и водоснабжение. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4», — уточнили в Минобороны.

Отмечается, что обстрел мог привести к радиационной аварии.

3
А что еще сказали в Минобороны?

В министерстве заявили, что авария на Запорожской АЭС может вызвать глобальную техногенную катастрофу: она способна «по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысить последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме».

4
Снова обстрел

РИА Новости пишет, что в ночь с 6 на 7 августа военные обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО «Ураган». В зону поражения попали пост контроля радиационной обстановки и хранилище отработанного ядерного топлива.

Как уточняет издание, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока.

5
Как обстрелы на АЭС комментируют политики?

«Любая атака на атомную станцию — это самоубийство», — отреагировал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Об этом сообщает Reuters.

«Ситуация вокруг Запорожской АЭС становится все более опасной с каждым днем», — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

6
Планы на эвакуацию

Пока нет информации о том, как будут эвакуировать людей в случае ЧП на АЭС. Однако «планы, безусловно, существуют и постоянно уточняются. Исходя из текущей обстановки», — подчеркнул ТАСС глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.

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