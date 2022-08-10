Взрывы на Запорожской АЭС. Что о них говорят местные власти, и грозит ли миру глобальная радиоактивная катастрофа

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Первый удар по Запорожской АЭС

В этот же день Минобороны подтвердило информацию об артиллерийском ударе по Запорожской АЭС. Как сообщили в ведомстве, по атомной электростанции и городу Энергодар выпустили 20 снарядов.

«В результате обстрелов в Энергодаре частично отсутствует электричество и водоснабжение. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4», — уточнили в Минобороны.

Отмечается, что обстрел мог привести к радиационной аварии.